Первый трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день» выйдет в новом формате

Британский актёр Том Холланд раскрыл дату выхода первого трейлера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Дебютный ролик выйдет уже 18 марта днём по московскому времени в новом для компании Marvel формате.

Так, студия выпустит трейлер по частям — его опубликуют фанаты Человека-паука из разных стран в формате небольших клипов. Только после того, как все эпизоды окажутся в Сети, Marvel опубликует полноценный ролик о новых приключениях Дружелюбного соседа.

Без вас бы не было Человека-паука. Чтобы отблагодарить вас, мы сделаем кое-что, чего никогда не делали. 18 марта наши самые преданные фанаты со всего света опубликуют небольшие фрагменты трейлера нового «Человека-паука». Увидимся завтра рано утром по Нью-Йорку.

Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля 2026 года. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец».