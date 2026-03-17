«Оскар»: чем запомнилась одна из главных кинопремий США

16 марта состоялась 98-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2025 год.

Одна из самых обсуждаемых номинаций в 2026 году — лучшая мужская роль. За статуэтку поборолись в том числе Леонардо Ди Каприо за фильм «Битва за битвой», Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники», а также абсолютный фаворит начала наградного сезона Тимоти Шаламе за роль в «Марти Великолепном». У 30-летнего актера это уже далеко не первая номинация, и во всех предыдущих отдавали предпочтение более маститым творцам. Тимоти Шаламе не только выложился в «Марти Великолепном» на полную, но и возглавил огромную рекламную кампанию фильма. Однако «Оскар» в результате забрал Майкл Б. Джордан, сыгравший в «Грешниках» двух братьев близнецов. Такой исход объясняется как раз той самой рекламной кампанией, в рамках которой Тимоти Шаламе не выходил из образа хитрого Марти Маузера и успел высказать много сомнительных мыслей. Например, назвал оперу и балет забытыми видами искусства, к которым, «к счастью», он не принадлежит. На такие слова резко отреагировало не только сообщество любителей театра, но и отдельные деятели искусства. Например, балерина Анастасия Волочкова назвала Шаламе невежественным.

«Оскар» точно не славится беспристрастностью. Статуэтку за лучший документальный фильм взяла работа американского режиссера Дэвида Боренштейна и российского видеографа Павла Таланкина «Господин Никто против Путина», рассказывающая о патриотическом воспитании в российских школах. Вид подрастающего поколения, гордящегося своей страной, видимо, показался чем-то из ряда вон выходящим.

Работа медиа против России все не заканчивается, — объясняет политолог, лектор Российского общества «Знание» Наталия Елисеева. — Она ведется уже очень давно, в том числе через художественные и документальные фильмы. Абсолютно логично, что за «правильную повестку» награда в очередной раз ушла антироссийскому произведению.

Еще этот «Оскар» подарил нам новый мем — от главного их «генератора» Леонардо Ди Каприо. Он сейчас как раз сменил имидж ради съемок и отрастил шикарные усы. Со сцены к актеру обратился ведущий Конан О`Брайен, предложив продолжить добрую традицию создания мемов, и камера запечатлела растерянного Ди Каприо.