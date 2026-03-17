Режиссер объяснил провал российских фильмов в прокате

Успех картины зависит от бренда, продвижения и понимания своей целевой аудитории, поэтому в России снимают семейное кино, которое может привлечь зрителей за счет известных персонажей и массовости, рассказал НСН режиссер сказок «По щучьему велению», «Огниво» и «Яга на нашу голову» Александр Войтинский.

© nsn.fm

В 2025 году только 5 из 41 российского фильма, снятого при государственной поддержке, смогли окупиться в прокате. Об этом сообщает РБК на основе подсчетов сведений Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Войтинский назвал главный секрет успеха для высоких сборов.

Режиссер также добавил, какие жанры снимать в России выгоднее всего.

«Экшн-жанр — довольно сложный. Сказка — тоже непростой, но ты сужаешь себе аудиторию. В свое время, “Дэдпул” получил огромную взрослую аудиторию, но там не только кровища: фильм очень смешной и разносторонний. В нем есть и драма, и мелодрама, и приключения, хотя он и ограничен по возрасту. Что касается, условно, военного контента, то он не имеет какого-то отлика у зрителей, если это не какое-то событие, которое всех объединяет. Например, был фильм “Сталинград” — это те страницы истории, которые известны всем. Поэтому такое событие всех соберет. Но семейное кино: сказки и комедии — это самое прибыльное и надежное вложение», —- указал он.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) объяснил НСН, почему фильмы режиссера Сарика Андреасяна собирают миллиарды рублей в российском прокате.