Фильм «Весельчак У» снимали в новом павильоне кинопарка «Москино»

Сцены нового фильма «Весельчак У» сняли на площадках кинопарка «Москино», при этом съемки прошли в новом павильоне кинопарка впервые. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Весельчак У» представляет собой новую картину из вселенной «Сто лет тому вперед», посвященную приключениям одного из самых ярких персонажей оригинальной истории. Для съемок картины в новом павильоне кинопарка «Москино» выстроили две масштабные декорации, где снимали одни из самых важных сцен фильма, в том числе открывающую сцену и финал.

Впечатление у меня от кинопарка самое прекрасное. Первый раз я оказался здесь на проекте «Буратино», где я был продюсером и даже успел немного поснимать на досъемках. В кинопарке классная, удобная инфраструктура, возможность строить такие большие декорации и в них снимать — это большая удача и огромное подспорье для нас, кинематографистов, — отметил режиссер-постановщик, автор сценария и продюсер ленты Александр Андрющенко.

Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Анастасия Талызина, Мирон Проворов, Юлия Пересильд, Никита Ефремов, Алена Михайлова и другие актеры, передает агентство городских новостей «Москва».

13 марта на площадках кинопарка «Москино» сняли сцены нового фильма «Невероятные приключения Шурика». На территории парка зачастую снимают несколько проектов одновременно — зонирование пространства позволило кинематографистам снять финальные сцены фильма со снегом и новогодним реквизитом в летнее время года.