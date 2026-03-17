Почему россияне так любят ремейки известных фильмов

Российский зритель сегодня чаще отдает предпочтение семейному кино, комедиям, боевикам и мелодрамам, при этом триллеры и фильмы ужасов, напротив, не привлекают внимание аудитории, заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин.

© ТАСС

Только 5 из 41 фильмов, снятых при господдержке в 2025 году, окупились в прокате, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Исследовательский центр «КГ Progress», проанализировавший данные Фонда кино, министерства культуры, ЕАИС и «Кинопоиска». Наиболее прибыльным фильмом с господдержкой стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Картина освоила 1,39 миллиарда рублей сверх производственного бюджета. На втором месте — «Папины дочки. Мама вернулась» (+515 миллион рублей), «Финист. Первый богатырь» (+341 миллион рублей).

Как следует из исследования, в 2025 году заметно усилилась ставка на масштабные дорогие проекты, однако это не привело к успеху. Самым крупным кассовым провалом года стал «Злой город». Историческому боевику не хватило более 1,86 миллиарда рублей до окупаемости. Фильм «Кракен» получил один из крупнейших объемов государственной поддержки — около 760 миллионов рублей, однако до окупаемости в прокате картине не хватило более миллиарда рублей. Шпагин допустил, что российский зритель сегодня больше всего заинтересован в ремейках.

«Ощущение, что российский кассовый зритель в первую очередь заинтересован в ремейках. Не помню, что происходило в фильме "Папины дочки. Мама вернулась", не досмотрел его. Тем не менее люди пошли, потому что "Папины дочки" - тренд. «Волшебник изумрудного города» хороший фильм, но есть серьезный недостаток. Картина обрывается в предвкушении новой части, но будет ли она, никто не знает. Так нельзя делать, но создатели сделали и выиграли. При этом "Кракен" провалился. Это самый скучный боевик, который я видел за последние пять лет, засыпалово», - уточнил он.

Собеседник НСН отметил, что помимо семейному кино российского зрителя как правило интересуют комедии, боевики и мелодрамы. При этом не каждый фильм способен удивить аудиторию. К примеру, если бы картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла сегодня, она бы вряд ли получила столь много внимания.

«Зрителя всегда в первую очередь интересуют комедии, а во вторую очередь – боевики. В третью очередь интересуют мелодрамы. У нас появился новый тренд – семейное кино. Это открытие. Далеко не всегда и не везде это интересует зрителя, а у нас дико заинтересовало. Предсказать это было невозможно, пока не сделали "Чебурашку". Я надеялся, что у нас пойдет волна триллеров, были сделаны выдающиеся фильмы – "По-мужски", "Кентавр" и "Вниз". К сожалению, не пошло, зритель по-прежнему не любит этот жанр. Не любит ужастики, черную комедию. Если бы сегодня сделали "Иронию судьбы", она бы провалилась в тартарары, ее бы никто не смотрел. Нединамично, скучно, скандалов мало, нет напряжения. К спортивному кино зритель охладел, поскольку перекормили после "Легенды №17". Аудитория в целом охладела к байопикам. Детективы невозможны на большом экране, это прерогатива телевидения», - сказал кинокритик.

Историческое кино, по его словам, почти никогда не окупается в прокате, тем не менее важно регулярно снимать подобные картины.

«Почти во всем мире исторические картины проваливаются, потому что очень дорогие. Эти проекты надо делать с запасом прочности, как, например, было в случае с «Союзом спасения». Картина не окупилась, но был большой резонанс. Поэтому сделали сериал «Союз спасения. Время гнева». Важно, чтобы за фильмом шел такой «хвост кометы», а у нас об этом никто никогда не задумывается. Все бегут за быстрым коммерческим успехом, что говорит о том, что наша индустрия не очень развита. Однако исторические картины необходимо снимать, поскольку если страна их не снимает, она тонет в пустоте современного гламура. В Голливуде всегда знали, что исторические картины не приносят прибыли, но их снимали. В этих картинах есть дыхание чего-то большего, настоящего. У нас это тоже поняли после «Викинга», теперь время от времени снимают историческое», - заявил он.

Ранее Шпагин также сообщил «Радиоточке НСН», что по его наблюдениям, в 2025 году вышло достаточно хороших фильмов, однако их все же меньше, чем было в 2022-2024 годах. Среди кассовых релизов года кинокритик выделил картину «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова. К удачам 2025 года Шпагин также отнес триллер Марюса Вайсберга «Вниз» с Егором Кридом и несколько комедий: «Совсем ошалели», «сНежный человек» (режиссер Олег Асадулин), «Пара на пару» (режиссер Владимир Котт).