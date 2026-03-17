Появился трейлер черной комедии «Последствия» с Киану Ривзом и Кэмерон Диас

Создатели нового художественного фильма «Последствия» представили трейлер комедийной ленты.

Сюжет расскажет о неудачливом голливудском актёре, которого начинают шантажировать публикацией загадочного видео. В попытках спасти свою карьеру герой решает объехать всех знакомых, кого мог обидеть.

Главную роль исполнил Киану Ривз. В съёмках также приняли участие Кэмерон Диас, Мэтт Бомер, Кайя Гербер, Мартин Скорсезе и Джона Хилл— последний также взял на себя обязанности режиссёра «Последствий».

Премьера состоится 10 апреля в онлайн-кинотеатре Apple TV.