$81.9193.16

Повторный прокат «Убить Билла» отказались считать возвращением Голливуда

Национальная Служба Новостей

Фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком» будет интересен лишь около 5% всей аудитории, которая посещает кинотеатры, так как эту серию фильмов помнят только довольно взрослые люди. Об этом НСН рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Почему повторный прокат «Убить Билла» нельзя считать возвращением Голливуда
© РИА Новости

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» объявила о выпуске фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» в России. Единая лента Квентина Тарантино выйдет в кинотеатрах страны уже 28 мая с привычным русским дубляжом. Таким образом, четырёхчасовой боевик с новым анимационным сегментом официально доберётся до РФ спустя полгода после релиза в мировых кинотеатрах. Воронков заявил, что это уже очень хороший шаг в американско-российских культурных отношениях.

«То, что он добрался до России, это уже хорошо. Это уже можно назвать легким потеплением и небольшим чудом. Поэтому честь и хвала дистрибьютору, который притащил сюда этот фильм. Все мы понимаем, что на сегодняшний день отношения с нашим американскими, голливудскими партнерами находятся на паузе. Но давайте не забывать, что даже в каких-то решениях, договоренностях между студиями, российскими дистрибьюторами, Минкультуры в плане выдачи прокатного удостоверения все равно остаются такие базовые истории, как перевод денег и расчет финансов. Поэтому возвращение Голливуда в Россию – это довольно комплексный вопрос», - рассказал он.

При этом Воронков предположил, что «Убить Билла» может собрать аналогично двум новинкам прошлого и позапрошлого года и объяснил, что молодая аудитория, скорее всего, не заинтересуется этим показом.

«Сборы будут на уровне либо «Министерства неджентльменских дел», либо «Балерины», которые стартовали в примерно в этот же сезон в прошлом и позапрошлом году. Давайте так: первого «Терминатора» ни один из 14-летних подростков на сегодняшний день не видел, будет ли он ждать еще очередного «Терминатора»? Ну, с натяжкой, наверное. Поколение меняется. Давайте не забывать, что сегодня основной поток зрителей в кинотеатрах — это возраст 14-25 лет. Соответственно, те, кто 40 лет назад посмотрели какой-нибудь фильм «Убить Билла», наверное, будут рады. Но это нишевая история, это не более чем 5% от общего потока», - подытожил он.

Сборы фильма Гая Риччи «Министерство неджентльменских дел» (2024) в России превысили 445 млн рублей, а «Балерина» Лена Уайзмана (2025) собрала больше 450 млн рублей.

1