Почему повторный прокат «Убить Билла» нельзя считать возвращением Голливуда

Фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком» будет интересен лишь около 5% всей аудитории, которая посещает кинотеатры, так как эту серию фильмов помнят только довольно взрослые люди. Об этом НСН рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» объявила о выпуске фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» в России. Единая лента Квентина Тарантино выйдет в кинотеатрах страны уже 28 мая с привычным русским дубляжом. Таким образом, четырёхчасовой боевик с новым анимационным сегментом официально доберётся до РФ спустя полгода после релиза в мировых кинотеатрах. Воронков заявил, что это уже очень хороший шаг в американско-российских культурных отношениях.

«То, что он добрался до России, это уже хорошо. Это уже можно назвать легким потеплением и небольшим чудом. Поэтому честь и хвала дистрибьютору, который притащил сюда этот фильм. Все мы понимаем, что на сегодняшний день отношения с нашим американскими, голливудскими партнерами находятся на паузе. Но давайте не забывать, что даже в каких-то решениях, договоренностях между студиями, российскими дистрибьюторами, Минкультуры в плане выдачи прокатного удостоверения все равно остаются такие базовые истории, как перевод денег и расчет финансов. Поэтому возвращение Голливуда в Россию – это довольно комплексный вопрос», - рассказал он.

При этом Воронков предположил, что «Убить Билла» может собрать аналогично двум новинкам прошлого и позапрошлого года и объяснил, что молодая аудитория, скорее всего, не заинтересуется этим показом.

«Сборы будут на уровне либо «Министерства неджентльменских дел», либо «Балерины», которые стартовали в примерно в этот же сезон в прошлом и позапрошлом году. Давайте так: первого «Терминатора» ни один из 14-летних подростков на сегодняшний день не видел, будет ли он ждать еще очередного «Терминатора»? Ну, с натяжкой, наверное. Поколение меняется. Давайте не забывать, что сегодня основной поток зрителей в кинотеатрах — это возраст 14-25 лет. Соответственно, те, кто 40 лет назад посмотрели какой-нибудь фильм «Убить Билла», наверное, будут рады. Но это нишевая история, это не более чем 5% от общего потока», - подытожил он.

Сборы фильма Гая Риччи «Министерство неджентльменских дел» (2024) в России превысили 445 млн рублей, а «Балерина» Лена Уайзмана (2025) собрала больше 450 млн рублей.