Сценарист «Беспринципных» заявил об отсутствии хороших фильмов

Известный писатель и сценарист Александр Цыпкин, по чьим текстам сняты сериалы «Беспринципные» и «Министерство Всего Хорошего», высказался о качестве работы современных сценаристов. Об этом он рассказал в проекте Dreamcast.

Цыпкин сравнил современные проекты с культовыми советскими фильмами «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука».

«Где эти фильмы? Стали сценаристы хуже? Да, хуже, не спорю. Как и все — по сравнению с советским периодом. Все там было как-то помощнее. Таких фильмов больше нет, нет единого культурного кода», — заявил он.

Ранее драматург Александр Цыпкин прокомментировал идею ввести в России цензуру. По его словам, нет необходимости в таком серьезном шаге, так как достаточно ориентироваться на уголовный кодекс страны.