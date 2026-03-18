Собака в комедийном сериале переиграла звезд

В сериале «Жека Рассел» главную роль отдали собаке, и, возможно, это было самое мудрое решение создателей проекта. Люди, причем довольно известные, тоже участвовали в процессе, но они просто делали свою работу, а от собаки было глаз не оторвать.

© Московский Комсомолец

Речь идет о довольно обычной телекомедии, которую трудно упрекнуть в каких-нибудь страшных сериальных грехах, но и на звание выдающейся она не претендует. Молодой бухгалтер влюблен в коллегу по работе, стесняется признаться, и ведьма-начальница решает использовать эту неловкую ситуацию ради собственной забавы. Она превращает бухгалтера в собаку и дарит пса девушке, к которой молодой человек пылает страстью. Начинается офисный круговорот с шутками и нелепыми ситуациями.

Лавры самой кинематографичной породы у нас часто отдают немецкой овчарке. В ней действительно есть что-то героическое, а выразительная физиономия и большие глаза наделяют этих собак еще и актерским потенциалом. Псов породы джек-рассел всерьез мало кто рассматривает, хотя они, конечно, вполне способны стать королями комедии. Те, кто постарше, помнят фильм «Маска» с Джимом Керри и Кэмерон Диас. Джек-рассел по кличке Майло выдавал там совершенно невероятные пируэты, хотя главным был популярный голливудский комик.

Создатели «Жеки Рассела» пошли по более смелому пути. Здесь собака почти все время в кадре и часто дает фору актерам-людям. В том, что собака может быть в кино круче человека, нет ничего удивительного. Даже опытные актеры говорят, что собак трудно переиграть, а если уж четвероногие умеют выдавать мимику на крупном плане, то зрительские сердца моментально тают. Дополнительное преимущество хвостатому герою «Жеки Рассела» дало то, что в человеческих характерах не было ничего интригующего.

Эльдар Калимулин, сыгравший влюбленного бухгалтера, довольно часто перевоплощался в персонажей, жизнь которых идет немного наперекосяк. Молодая эффектная блондинка Виктория Агалакова здесь в роли молодой эффектной блондинки. Екатерине Климовой достался образ ведьмы-начальницы, и нужно признать, что своего рода Круэлла ей удалась хуже, чем обычно удается следователь Елагина.

В общем, собаке повезло с оттенявшими ее партнерами, а всем остальным — с собакой. И если у проекта будет второй сезон, то только благодаря псу с гиперактивностью.

ЛАЙЗА ВЕЛИКАЯ

К восьмидесятилетию Лайзы Миннелли поклонники актрисы и певицы получили приятные подарки. Для тех, кто владеет английским, будут интересны свежие мемуары, а телезрители могли насладиться документальным фильмом «Лайза Миннелли: невероятная, но правдивая история».

Любая возможность приобщиться к западным документальным проектам о больших звездах — настоящий праздник для любителей такой продукции. Для местного телевидения даже большой звездный вес как героев, так и создателей подобных хронологий в последнее время либо вообще не интересен, либо рассматривается как предложение после полуночи. Но в данном случае это стоит часа сна.

Режиссер Брюс Дэвид Клейн выбрал нелинейное повествование, поэтому фильм похож на набор вспышек, что, в общем, очень в духе Лайзы. Вот она маленькая с родителями, большими голливудскими авторитетами, актрисой Джуди Гарленд и режиссером Винсентом Миннелли, а вот уже выступает на Бродвее, катается на самокате, дымя сигаретой, а потом репетирует до седьмого пота. Тусовки в легендарном нью-йоркском клубе «Студия 54», парад мужей, рехабов и близкий круг с рассказами о том, какая Лайза замечательная подруга, ну и, естественно, модница, а также весьма романтичная особа.

Погружение в жизнь легенд театра и кино всегда интригует даже тех, кто равнодушен к этому жанру. Все-таки речь идет о людях, которым досталась менее ординарная жизнь, а значит, есть в них самих что-то весьма необычное. По факту проблемы у этой публики в целом такие же житейские, как и у людей попроще, но магнетизм, который исходит от настоящих звезд, подобен завораживающему явлению природы.

Фрагменты фильмов, мюзиклов и концертов, черно-белые кадры хроники, снятые десятилетия назад, неторопливая речь как артефакт из прошлого. На контрасте интервью женщины под восемьдесят. Она шутит, поет и если и прикидывается молодящейся бабулей, которая всем довольна, то талантливо. Она же все-таки сама Лайза Миннелли.