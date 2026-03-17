Что известно о фильме «Созвездие пса»

Постапокалиптический триллер Ридли Скотта «Созвездие пса» обещает стать одной из главных кинопремьер 2026 года. У фильма пока нет богатой рекламной кампании, зато в главной роли здесь Джейкоб Элорди — звезда драматических картин последних лет. В «Созвездии пса» он сыграет пилота, который пережил глобальную пандемию и гибель собственной жены, а теперь пытается найти в жизни новую надежду. «Лента.ру» рассказывает, что на данный момент известно о новинке: когда ее ждать в кино и о чем будет сюжет.

«Созвездие пса»: главное о фильме

Оригинальное название: The Dog Stars

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения

Режиссер: Ридли Скотт

Литературная основа: роман писателя Питера Хеллера «Собачьи звезды»

Дата премьеры: лето 2026

В главных ролях: Джейкоб Элорди, Маргарет Куолли, Джош Бролин, Гай Пирс

Покажут ли в России: неизвестно

Картина основана на романе американского писателя Питера Хеллера «Собачьи звезды» (2012): в оригинале и книга, и фильм выходят под заголовком The Dog Stars, однако на русский их названия перевели по-разному. Книга стала бестселлером на родине и даже вошла в шорт-лист престижной британской премии в области научной фантастики Arthur C. Clarke Award в 2013 году. На платформе Goodreads роман имеет рейтинг 3.9 — довольно высокий для этой площадки.

Дата выхода

О том, что произведение Хеллера экранизирует режиссер Ридли Скотт, автор «Чужого» и «Марсианина», стало известно в 2024 году. Тогда же сообщалось, что сюжет книги для сценария адаптирует Марк Л. Смит — создатель «Выжившего» с Леонардо Ди Каприо, а за производство будет отвечать 20th Century Studios.

В мае 2025 года анонсировали и дату премьеры — 27 марта 2026 года. Однако затем релиз сдвинули почти на полгода вперед. 28 августа 2026 года фильм «Созвездие пса» выйдет в кинотеатрах.

Покажут ли его в России, непонятно. 20th Century Studios, подразделение The Walt Disney Company, приостановило свою деятельность в России еще в марте 2022 года. Однако некоторые ее популярные картины, такие как «Дэдпул и Росомаха» или «Аватар: пламя и пепел», в нашей стране показывали в рамках так называемого серого проката.

Сюжет

В мире «Созвездия пса» большая часть населения Земли, включая людей, животных и рыб, была уничтожена пандемией. Бывший пилот Хиг (Джейкоб Элорди), который когда-то летал на кукурузнике и опылял сельскохозяйственные культуры, теперь живет в ангаре заброшенного аэропорта в штате Колорадо.

В центре сюжета картины — не сам апокалипсис и не вирус, а то, как выжившие после вспышки люди приспособились к новым трагическим обстоятельствам.

Хиг делит спартанские условия с соседом — молчаливым бывшим морпехом по имени Бэнгли (Джош Бролин). Бэнгли отлично владеет снайперской винтовкой и выслеживает мародеров, которые могут внезапно напасть на их маленькую базу.

А вот Хига оружие интересует мало, зато он хороший рыбак, садовод и что главное — пилот. Каждый день Хиг в сопровождении своего верного пса Джаспера садится на борт «Цессны» 1956 года выпуска и отправляется на поиск ресурсов.

Выживших в округе нет, и Хиг уже почти теряет надежду, как вдруг его приемник ловит таинственное радиосообщение.

Актеры и роли

Когда работу над «Созвездием пса» анонсировали в ноябре 2024-го, предполагалось, что в фильме сыграет Пол Мескал — звезда «Гладиатора 2». Однако он получил роль Пола Маккартни в байопике о группе The Beatles и решил сосредоточиться именно на ней.

В январе 2025-го издание Deadline сообщило, что переговоры о съемках в фильме Скотта ведет австралийский актер Джейкоб Элорди. Его карьеру запустил один из самых ярких сериалов конца 2010-х — «Эйфория». Затем Элорди сыграл в байопике «Присцилла: Элвис и я» и скандальной драме «Солтберн». В 2025-м вышла экранизация «Франкенштейна», за которую актера номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, а в 2026-м в кинотеатрах стартовал «Грозовой перевал», который хоть и получил смешанные оценки, но возглавил прокат в первый же уик-энд.

В феврале появилась информация, что студия также планирует подписать контракты с Маргарет Куолли («Однажды в… Голливуде»), Джошем Бролином («Дело храбрых»), Гаем Пирсом («Мементо») и другими артистами.

Позже также стало известно, что к касту присоединился Бенедикт Вонг — звезда киновселенной Marvel, который играет в фильмах саги слугу Верховного чародея Доктора Стрэнджа по имени Вонг. Подробности о его роли в «Созвездии пса» пока держатся в секрете.

Какие актеры сыграют в фильме «Созвездие пса»:

Джейкоб Элорди («Франкенштейн», «Солтберн») — Хиг, бывший гражданский пилот;

Маргарет Куолли («Бедные-несчастные», «Уборщица. История матери-одиночки») — Сима, дочь владельца ранчо;

Джош Бролин («Дюна: Часть вторая») — Бэнгли, бывший морпех, сосед Хига;

Гай Пирс (Секреты Лос-Анджелеса») — владелец ранчо;

Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж», «Задача трех тел») — роль неизвестна.

Также в касте заявлены Себастьян Рокисон-Вудал и Алара-Стар Хан.

Производство

«Созвездие пса» — довольно камерный фильм по сравнению с предыдущей работой Ридли Скотта, вышедшей в 2024 году второй частью «Гладиатора». Бюджет у «Созвездия» вдвое меньше: 110 миллионов долларов против 250 миллионов. Тем не менее новинка претендует на награды — именно поэтому, утверждает издание Collider, премьеру перенесли с марта на август.

«Созвездие пса» станет 42-й режиссерской работой Ридли Скотта за его 60-летнюю карьеру. Тем не менее легшая в основу книга Хеллера так многогранна, что, вероятно, ее экранизация будет для постановщика чем-то новым. По духу роман больше похож не на научную фантастику и не на мрачный постапокалипсис, а на вестерн — это довольно суровая история противостояния с населяющими штат бандитами. Есть там и любовная линия, и даже экологическая проблематика.

Сам Ридли Скотт называет «Созвездие пса» лучшим фильмом в своей карьере.

«Фильм, который я только что закончил, "Созвездие пса", снимался 34 дня. Это скорость телешоу, но, возможно, это мой лучший фильм», — отметил он в интервью изданию Dazed.

Съемки картины проходили весной 2025 года в Италии, в регионах Абруцци (Авеццано, Л’Акуила, парк Сиренте Велино), Лацио (студия Чинечитта в Риме, Казаль Бернокки) и Фриули (Бордано, Кансильо). Гористые и зеленые европейские пейзажи стали прообразом Соединенных Штатов, которые постепенно возвращаются во власть природы.

За сценарий к «Созвездию пса» отвечают автор «Выжившего» Марк Л. Смит и Кристофер Уилкинсон, который создал историю к фильму «Жертвуя пешкой». Оператором стал Эрик Мессершмидт, получивший в 2021 году «Оскар» за работу над лентой «Манк» Дэвида Финчера. В продюсерской группе — сами Ридли Скотт и Марк Л. Смит, а также Скотт Аверсано, Марко Валерио Пуджини и другие.