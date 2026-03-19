Адюльтер федерального масштаба: за что ругают новые приключения Казановы

Сериал «Казанова. Возвращение» можно назвать третьей попыткой войти в ту же воду в ситуации, когда попытка номер два оказалась слабее первой. В подобной ситуации сюжет об аферисте и дамском угоднике требовал апгрейда, и это во многом получилось. По крайней мере, аферы теперь расписываются на двоих.

Диванные критики могут долго рассуждать и рассуждают о прекрасном первом сезоне «Казановы», вышедшем четыре года назад, и о том, насколько хуже второй и стартовавший третий. Возможно, некоторые предположения о рутинности развития событий не лишены здравого смысла, но что у сериала есть, так это надежная схема подачи. Одна серия — одна афера и одна пострадавшая в исполнении известной актрисы.

Герой Антона Хабарова, аферист Казанова, меняет образы, стремительно перемещается по СССР (в новом сезоне на экране ранние восьмидесятые), набивает карманы, при этом оставляя у обманутых женщин исключительно приятные воспоминания. В общем, все по классике — его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник.

Однако в новом сезоне у Казановы вдруг появляется второй фронт. На пути к честной жизни его разводит милая девушка, лишая всех денег, заработанных на Севере. Стремление отомстить неожиданно перерастает в желание устроить совместную аферу. Схожая линия уже отрабатывалась в первом сезоне, но сейчас образ аферистки Леры важен не менее самого Казановы.

В данной ситуации сложно было преувеличить значение кастинга, и звезды повернулись к продюсерам правильной стороной. Марина Ворожищева сыграла мошенницу Леру, которая облапошенным ею кавалерам казалась воплощением фантазий то о Наталье Варлей, то о Барбаре Брыльской. А в ролях «клиенток» Казановы Анна Котова, Елена Лядова, Анастасия Имамова, Элизабет Дамскер, Мариэтта Цигаль-Полищук, Сабина Ахмедова, Юлия Волкова и Марина Доможирова.

Со стороны кажется, будто для кинодив роль влиятельных и успешных советских женщин, попавших под чары харизматичного афериста, является весьма заманчивой. И, как заметил режиссер третьего сезона Сергей Комаров, по его наблюдениям, «все девочки по-настоящему отрывались в своих ролях». Подобный «отрыв», безусловно, ощущается в каждой серии, но общего впечатления это не меняет.

В первом сезоне, как часто бывает, сериал выглядел более увлекательно. И не только из-за новизны, но и по причине изобилия внятных сюжетных линий. Сценаристы рассказали, откуда взялся Казанова и почему он мстит женщинам. Любовный треугольник из афериста Апрельцева, следователя Новгородцевой и ее напарника Шмакова получился местами даже драматичным. К тому же Светлана Ходченкова в роли влюбившейся в преступника сотрудницы милиции сыграла весьма нетипичную для себя роль серой мышки в невыразительном советском костюме.

На смену этому изобилию пришел довольно маскарадный второй сезон. Казанова менял парики и модные шмотки, вращался среди золотой молодежи и фарцовщиков и совершал прямо-таки джетсеттерские вояжи то на Балтийское, то на Черное море. За яркой картинкой и скоростью перемещений главного героя, которого отчаянно преследовали сыщики, явно ощущался дефицит чувств и эмоций первого сезона.

В «Казанова. Возвращение» можно разглядеть примерно такие же проблемы. Вот Бендер периода застоя среди модельеров, киношников и других граждан, весьма далеких от народа, и вот он уже едет в автобусе с доярками, планируя хорошо подоить колхозную кассу. Декорации иногда напоминают «Старые песни о главном», и это вряд ли можно назвать комплиментом.

Однако даже на третьем сезоне Антону Хабарову весьма убедительно удается играть ловеласа, который умеет угадывать желания женщин. И хотя с возрастом в Казанове просыпается кто-то вроде коуча, дающего своим жертвам иногда небесполезные советы по личностному росту, схемы развода по-прежнему будоражат. Вполне возможно, что в довольно богатом арсенале Хабарова может появиться знаковая роль. По-своему занятно, что актеру, довольно часто в разных проектах примеряющему мундиры следователей, удалось себя гораздо ярче проявить в роли того, кто оставляет представителей компетентных органов в дураках.