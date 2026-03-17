В России снова не покажут голливудские фильмы на майских праздниках

Российские сети кинотеатров в третий год подряд откажутся от неофициальных показов голливудских фильмов в праздничные дни — по информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», инициатива продлится с 1 по 10 мая.

В число известных фильмов, которые выйдут в этот период, попали продолжение «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй и биографическая лента «Майкл» о короле поп-эстрады Майкле Джексоне.

Из новинок российского кино в первые дни мая будут доступны отечественная адаптация мультфильма «Тачки» под названием «Грузовички», комедия «Ждун 2» и драма «Кукла». 7 мая в прокат также выйдет фантастика «Кассета номер семь»