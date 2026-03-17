Марион Котийяр и Уолтон Гоггинс сыграют в адаптации "Книги Иова"

Лауреатка премии "Оскар" Марион Котийяр ("Жизнь в розовом цвете", "Утреннее шоу") и звезда сериала "Фоллаут" Уолтон Гоггинс исполнят главные роли в драме "Иов" (Job), основанной на библейской истории. Об этом сообщает издание Variety.

Действие картины будет разворачиваться в двух временных линиях. По сюжету, супруги, брак которых трещит по швам, собираются поставить провокационный иммерсивный спектакль по мотивам "Книги Иова" - одного из главных священных текстов Ветхого Завета, в котором Сатана испытывает верность героя Создателю.

Режиссер и сценарист - Ювал Адлер ("Связной", "Схватка с дьяволом").

Дата премьеры будет объявлена позже.