Как микрофильмы становятся одним из современных трендов

XXIV Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня", проходивший в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2026 года, был посвящен теме "Мы родом из детства". В рамках фестиваля выделили отдельный конкурсный блок - микрофильмов. Этот формат, по признанию экспертов, сейчас набирает популярность на постсоветском пространстве и в мире. В фестивале приняли участие представители 39 стран.

На конкурс микрофильмов принимались работы продолжительностью до трех минут. И этого времени может быть достаточно, чтобы передать сюжет, драматическую историю.

Микрофильмы кинофестиваля "Дух огня" оценивались в двух номинациях - основной и детской, когда фильмы снимались авторами в возрасте от 12 до 17 лет. В детской номинации победил фильм "Латын кан" Ростислава Склярова из Ханты-Мансийска.

Ростислав учится в девятом классе и занимается в киностудии Школы креативных индустрий Окружного дома народного творчества. Он выступил и оператором фильма.

"Фильм "Латын кан" на мансийском языке и посвящен он 95-летию Югры. На стойбище в мансийской избушке мы сняли двух главных героев - мужчин, которые через ноутбук выходят на связь с детьми. Взрослые на мансийском языке рассказывают детям о цифрах, числах и о том, что Югре исполнилось 95 лет", - рассказал Ростислав Скляров.

Он пояснил, что есть мансийская традиция соответствия возраста роду занятий человека. В 20 лет - мужчина женится, в 30 - имеет свой дом, в 40 - он успешный рыбак и охотник, в 50 - может добыть медведя. Через фильм дети узнают историю Югры и могут научиться мансийскому языку, считают авторы.

В основную номинацию конкурса микрофильмов были отобраны семь работ, где герои - дети. В результате зрительского голосования победил фильм "Дети депутаты" Юлии Давыдовой из Сургута - ироничный взгляд на мир взрослых через детское восприятие.

Победителем в специальной детской номинации микрофильмов по решению жюри стал фильм "Особенная" Виктора Тавшунского из Санкт-Петербурга. Победителем в основной номинации микрофильмов стал фильм "Мечтатель" Дмитрия Зуева из Балашихи.

Лидером по просмотрам за время голосования за микрофильмы основной номинации кинофестиваля "Дух огня-2026" стала картина "Чувство Розы", снятая силами студентов ВГИКа и ВКСР им. Данелии - режиссером Аленой Узбековой и оператором Анной Маевой.

"Мы попытались передать драматическую историю девочки-подростка с помощью киноязыка, как учили наши мастера - выдающиеся представители отечественной киноиндустрии. Фильм "Чувство Розы" снят без слов и одним кадром. При этом для нас важны искренность и вера в будущее. В надежде на лучшее, несмотря ни на что и есть смысл", - рассказала автор сценария и режиссер фильма Алена Узбекова.

На пленарной сессии "Духа огня", посвященной детскому и семейному контенту, режиссер Эмир Кустурица, который с 2022 года возглавляет фестиваль "Дух огня", поделился мыслями о природе настоящего кино. По его убеждению, все зависит от источника, из которого черпает автор, и от того, как он отвечает на вопрос о смысле жизни.

"Если нас интересует смысл жизни, глупостей не будет, - заметил Эмир Кустурица. - А если мы гонимся только за успехом на рынке, часто получается глупо".

Известные представители киноиндустрии, принявшие участие в тематической сессии кинофестиваля, отметили, что детское кино не может быть просто развлечением. Это инвестиция в человеческий капитал, в безопасную среду для подрастающего поколения. Дети должны учиться не просто смотреть фильмы, а формировать свое мнение от просмотренного, отметил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Руслан Кухарук. И здесь важно государству, индустрии, бизнесу и образованию - работать в одной связке.

Тем временем микроформат - один из современных трендов контента. Сегодня короткие видеоистории создают как обычные пользователи соцсетей, так и профессионалы медиа и киноиндустрии. Средства массовой информации активно используют короткие видео с титрами. Такие ролики удобно смотреть без звука, они могут передать зрителю максимум информации за минуту. Продюсеры большого кино параллельно с традиционными формами - короткометражными, полнометражными фильмами и сериалами, делают ставку и на микродрамы. Это формат коротких сериалов для смартфонов, где серия длится в среднем от одной до трех минут. В микроформате могут быть представлены и самостоятельные, законченные истории. Производству вертикальных микросериалов начинают обучать в крупнейших киношколах мира.

Посмотреть микрофильмы основной номинации фестиваля кинодебютов "Дух огня - 2026" можно по ссылке, а фильмы детской номинации здесь.