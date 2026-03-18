О чем фильм «Невеста!» и почему такого Кристиана Бэйла мир еще не видел

В параллельный прокат вышла «Невеста!» Мэгги Джилленхол — музыкальная фантазия на тему того, какой могла бы получиться история любви монстра Франкенштейна, которого здесь сыграл Кристиан Бейл. В роли невесты — оторвы из Чикаго 1930-х — только что получившая «Оскар» Джесси Бакли. О том, каким получилось продолжение классического сюжета Мэри Шелли, рассказывает материал «Ленты.ру».

Мэри Шелли (Джесси Бакли в экспрессионистском ч/б) умерла в 1851 году от опухоли мозга и с тех пор мается из-за незаконченных дел на том свете. Главная из нереализованных затей — продолжение «Франкенштейна», его гендерный перевертыш, который должен был превзойти оригинал. Неспособная приняться за книгу Шелли обращается к сверхъестественным возможностям, которые дает ее нынешнее положение, и находит подходящую на роль героини кандидатуру в мире живых. Ида (тоже Джесси Бакли) живет в Чикаго 1936-го, ведет себя нагло и явно тяготится окружением из гангстеров. В частности, ей ничего не стоит бросить обвинение в убийстве своих подруг зловещему и респектабельному бандиту Люпино (Златко Бурич). Вскоре после этого выступления Ида (не без участия подселившейся к ней в голову Шелли) насмерть падает с лестницы.

Дата выхода: 14 марта

Страна: США, Франция

Продолжительность: 2 часа 6 минут

Режиссер: Мэгги Джилленхол

В ролях: Джесси Бакли, Кристиан Бейл, Питер Сарсгаард, Пенелопа Крус, Златко Бурич, Джейк Джилленхол

Примерно в это же самое время в Чикаго прибывает закутанный по глаза монстр Франкенштейна, который за сто лет привык представляться просто Фрэнком (Кристиан Бейл). Фрэнк обращается к доктору Корнелии Еврониус (неузнаваемая Аннетт Беннинг) с настоятельной просьбой найти ему подходящую женщину, поскольку за долгую жизнь он на этой почве совершенно изнемог.

Разумеется, на кладбище дуэт мертвеца в заклепках и естествоиспытательницы откапывает Иду. Придя в себя, покойница ни черта не помнит, соглашается на статус невесты Фрэнка и имя Пенни, но сохраняет крайне вздорный нрав

Кроме того, поскольку в ее голове по-прежнему живет Мэри Шелли, Ида время от времени начинает говорить с британским акцентом, плеваться бесконечными рядами синонимов и списками умерших не своей смертью девушек. Фрэнк от всего этого, конечно, без ума и сразу тащит Иду в кино смотреть фильм со своим любимым артистом Ронни Ридом (Джейк Джилленхол). Вскоре влюбленные отправятся знакомиться с Ронни лично, оставляя за собой все более кровавые следы. У идущего по ним в компании сообразительной секретарши (Пенелопа Крус) полицейского Джейка Уайлса (Питер Сарсгаард) по отношению к Иде явно есть и личные планы.

Восклицательный знак в названии создает непредумышленную рифму с вечнозеленым хитом Мумий Тролля — наверняка не все помнят, что там после слова «Невеста» знак был, напротив, вопросительным. Интересно, что смысл не слишком меняется. Если лирический герой Ильи Лагутенко — альфонс, саркастически намекающий на свои мотивы, то Франкенштейн Мэгги Джилленхол безапелляционно назначает героиню Джесси Бакли своей наложницей. Тот случай, про который обычно говорят «оба хуже».

Джилленхол действительно ничуть не скрывает феминистских коннотаций своего фильма

При этом она занялась режиссурой на карантине, так что ее манера сформирована, с одной стороны, мрачными обстоятельствами, с другой — возможностью никуда не спешить и не действовать в ущерб собственному замыслу. «Невеста!» бравирует сложностью идеи с первых кадров. Вопросы возникают уже на уровне завязки: то ли мы смотрим фантазии Мэри Шелли с того света, то ли хоррор-комикс про эмансипацию гальванизированного женского трупа. Если объединить оба мотива, то получится остроумная мысль о том, что художники (писатели, живописцы или, вот, кинорежиссеры) правят миром даже после смерти. Неплохо для современного блокбастера. Жаль только, что сосредоточиться и рассмотреть что-то за слоями грима и вспышками монтажной нарезки — слишком сложная задача для зрителя или критика, принявшего синдром дефицита внимания в качестве неотъемлемой части своей личности.

Тем более что дальше Джилленхол совсем не настаивает на том, что снимает что-то сверх продюсерских установок.Первая «Невеста Франкенштейна» вышла в 1935-м и была сиквелом экранизации романа Шелли. Оба фильма поставил Джеймс Уэйл, в обоих центральным персонажем был монстр Франкенштейна. Характерно, что «Невеста Франкенштейна» удалась Уэйлу больше и стала успешнее оригинала. Неудивительно, что в эпоху ремейков это название возникло в контент-плане Universal Pictures, владевшей правами на тот момент. К «Невесте» подступались так и эдак — в какой-то момент рассматривалась даже вариация вечного зомби-сюжета от Мартина Скорсезе. Дело несколько портила снятая вне канона (ученый Франкенштейн носил имя Чарльз вместо классического Виктора, а играл его Стинг) «Невеста» 1985 года. А в итоге за пару десятилетий схлопнулась, не успев толком развиться, мультивселенная монстров (открывал ее «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс), а «Невеста» перекочевала сперва к Netflix, а потом к Warner Bros. Как раз из рук стриминг-гиганта проект и получила Мэгги Джилленхол.

Премьера дебютного полного метра Мэгги «Незнакомая дочь» состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году. Свою экранизацию романа Элены Ферранте Джилленхол продумывала три года, а снимала осенью 2020-го в Греции. Драма, в которой терзали друг друга Оливия Колман, Эд Харрис и Дакота Джонсон, собрала восторженную критику и вышла на Netflix. Так сложилась режиссерская репутация дебютантки, которая попала в нерв начала нашей печальной эпохи, но была избавлена ей от необходимости предъявлять продюсерам кассу.

Впрочем, Джилленхол человек опытный и в случае «Невесты!» от коммерческих обязательств отказываться не собиралась. Эта готовность играть по продюсерским правилам и подпортила амбициозный и изобретательный проект

В сущности, «Невесту!» удобно сравнивать не с «Франкенштейном» Гильермо дель Торо (который на эти сравнения невзначай напрашивается), а с фильмами Marvel вроде хотя бы недавней «Фантастической четверки». Главное удовольствие здесь в экспозиции. Действие держит темп, но по большей части движется маршрутом обзорной экскурсии по вновь созданному на экране миру. Речь здесь не только о дизайне. Автор не без оснований гордится кропотливо придуманными — вплоть до мелкой моторики — героями. Джилленхол без стеснения хвастается синтетическим нарративом, в котором гармонично сосуществуют музыкальные номера, готический карнавал в духе Тима Бертона и постмодернистская путаница, о которой мы уже говорили выше. Эта часть фильма — настоящая штучная, почти кустарная (в лучшем смысле) работа.

Увы, но во второй половине «Невеста» принимается быстрее перебирать переломанными ногами — с предсказуемым, увы, результатом. В ход идут мелко нашинкованные сцены под музыку, и интрига кубарем несется к развязке, не забывая про обязательную манифестацию вульгарного феминизма. Надо отдать должное режиссеру: когда Ида ближе к финалу громко кричит «Me Too! Me Too», это выглядит вполне издевательски. Бакли здесь вообще повезло больше всех, чего не скажешь о теснящихся в кадре партнерах. Быстрее всех отмучился брат постановщицы Джейк, а вот ее мужу Питеру Сарсгаарду и особенно Кристиану Бейлу пришлось похуже. Первому достался очередной серый тип в костюме, второй еще раз убедил в том очевидном факте, что комедия не его жанр.

Чтобы нагляднее проиллюстрировать недочеты Джилленхол, «Невесту!» дежурно сравнивают со вторым «Джокером», однако эта аналогия настолько же очевидная, насколько и неточная. Во-первых, «Безумие на двоих» действительно построено по канонам мюзикла, а не просто хвастает парой танцевальных номеров. Во-вторых, Тодд Филлипс позволил себе куда меньше компромиссов в разговоре о субъективно важном. Джилленхол же, увы, подвело желание всем угодить, которое и привело в итоге к скверной критике и неутешительным цифрам на кассовом счетчике (20,6 миллиона долларов в мировом прокате при бюджете 80-90 миллионов). С другой стороны, такие живописные провалы стоят иных успехов и вряд ли сильно испортят резюме постановщицы. Да и клякса на лице Иды — это чистый гримерский шедевр, который на следующий Хеллоуин наверняка уйдет в народ.