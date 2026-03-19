От Толстого до Тургенева: экранизации русской классики, отмеченные «Оскаром»

На церемонии вручения премии «Оскар» в этом году награду в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» получила лента Сэма А. Дэвиса по рассказу Ивана Тургенева «Певцы». Классика русской литературы не раз становилась основой для оскароносных лент. Среди них «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Доктор Живаго» Дэвида Лина, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, а также «Анна Каренина» Джо Райта — одна из более чем 30 киноадаптаций культового романа Льва Толстого.

Картина американского оператора и режиссёра Сэма А. Дэвиса снята по мотивам рассказа русского классика Ивана Тургенева. Писатель указан в качестве единственного автора сценария проекта.

Также эта экранизация Тургенева полсотни раз была показана на фестивалях и собрала 35 наград.

Рассказ Тургенева был написан в 1850 году, он вошёл в сборник «Записки охотника». Действие разворачивается в кабаке, где рассказчик становится свидетелем импровизированного состязания певцов. Попутно автор затрагивает истории второстепенных героев, представляющих деревенское общество. Сила искусства неожиданно объединяет непохожих людей.

В фильме повествование переносится в современный американский бар. В интервью Deadline Сэм А. Дэвис признался, что поначалу не думал об экранизации рассказа, однако в итоге решил, что история Тургенева универсальна для любого вида искусства, а персонажи напоминают реальных людей из его окружения. Постановщика также вдохновила мысль, что в киноадаптации он сможет применить свой опыт в документалистике.

Подбор актёров занял полтора года. Дэвис специально искал в соцсетях людей, которые ранее не снимались в кино.

«Этот фильм, в чей актёрский состав вошли непрофессионалы из самых неожиданных закоулков TikTok и YouTube, воспевает прелесть неогранённых алмазов и показывает, что в контексте искусства уязвимость становится силой» — говорится в описании проекта на официальном сайте.

В числе артистов — победитель шоу «Голос» в Австралии, оперный певец, уличный пианист и исполнитель фолк-блюза.

По мнению режиссёра, фильм понравился зрителям и критикам, поскольку получился эмоциональным и при этом не содержит политических высказываний. Зарубежные критики называют ленту одной из лучших короткометражек, отмечая эмоциональность, социальную направленность и обстоятельное погружение в тему современной маскулинности.

«Война и мир»

«Певцы» — далеко не первая экранизация русской классики, удостоенная самой престижной кинонаграды в Америке. Так, в 1969 году киноэпопея Сергея Бондарчука по роману Льва Толстого «Война и мир» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Режиссёр также исполнил роль Пьера Безухова. В фильме снялись легендарные актёры: Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Анастасия Вертинская, Людмила Савельева и Василий Лановой.

Это один из самых масштабных проектов не только в советском, но и в мировом кино. По некоторым оценкам, его бюджет достиг 18 млн рублей. Работа над картиной заняла шесть лет. После этого триумфа Людмиле Савельевой, сыгравшей в фильме Наташу Ростову, поступали десятки предложений от режиссёров из разных стран.

«Дерсу Узала»

Аналогичного «Оскара» был удостоен и международный проект СССР и Японии. В основу фильма Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (1975) легли произведения исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Арсеньева. Куросава и ранее экранизировал классику, в том числе роман Достоевского «Идиот» и пьесу Горького «На дне». Тексты Арсеньева адаптировал советский писатель Юрий Нагибин, и «Дерсу Узала» стал первым фильмом Куросавы не на японском языке.

Акира Куросава долго вынашивал идею экранизации, рассматривал на главную роль своего соотечественника и даже думал изобразить Тайгу на японском острове Хоккайдо. Однако съёмки развернулись на Дальнем Востоке в соответствии с первоисточником, Дерсу сыграл Максим Мунзук, а Арсеньева — Юрий Соломин.

«Анна Каренина»

Благосклонность академиков снискала ещё одна экранизация Льва Толстого — «Анна Каренина» Джо Райта. Лента с Кирой Найтли и Джудом Лоу вышла в 2012 году. Сценарий адаптировал драматург Том Стоппард.

Команда Райта выезжала на съёмки в Карелию, на остров Кижи. Также у режиссёра была идея, чтобы артисты имитировали в кадре русский акцент. Но от задумки пришлось отказаться, так как это мешало бы восприятию актёрской игры.

Картину не номинировали в главной категории как лучший фильм, однако награда досталась костюмерам. Также на статуэтку претендовали оператор, художники-постановщики и автор саундтрека.

Сам роман «Анна Каренина», кроме Райта, экранизировали более 30 постановщиков из разных стран.

«Доктор Живаго»

В 1966 году академики чествовали одноимённую экранизацию романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» c Омаром Шарифом и Джули Кристи в главных ролях. Сама книга была чрезвычайно популярна на Западе и запрещена в СССР на протяжении нескольких десятилетий.

Команда авторов фильма завоевала пять наград из десяти: за адаптированный сценарий, работу художников, оператора и художника по костюмам в категории цветных фильмов, а также саундтрек. Кроме того, картину рассматривали в номинации «Лучший фильм».

Отдельные номинации получили Том Кортни в роли революционера Павла Антипова (Стрельникова), режиссёр Дэвид Лин, монтажёр и звукооператоры. А успешный прокат кинокартины спас компанию MGM от финансового кризиса, в котором она находилась во второй половине 1960-х годов.