В Сети появился постер фильма-концерта Билли Айлиш. Его она сняла вместе с именитым режиссёром Джеймсом Кэмероном. Картина получила название Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D).

Во время съёмок использовались 3D-технологии и крупноформатное изображение. По словам Кэмерона, применялись методы, ранее не использовавшиеся при съёмке концертных фильмов.

Фильм станет третьим концертным проектом Айлиш после Live at the O2 2023 года и рассчитан на IMAX и крупные форматы кинотеатров. Картина основана на одноимённом альбоме, который получил семь номинаций на 67-й премии «Грэмми».

В зарубежный прокат фильм-концерт выпустят 8 мая.