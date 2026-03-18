Кто сыграет в четвертом сезоне «Белого лотоса»

По данным Deadline, в четвёртом сезоне «Белого лотоса» сыграют Кумэйл Нанджиани и Хлоя Беннет. Первый известен по «Вечным» и «Сумеречной зоне», а вторая — по сериалу «Агенты «Щ.И.Т.».

С ними к шоу также присоединились Джеррад Пол, Чарли Холл и Макс Гринфилд. В актёрский состав продолжения сериала вошли Хелена Бонем Картер, Венсан Кассель, Александр Людвиг, Стив Куган.

Если верить источникам Deadline, местом действия новых серий станет Франция. Ходят слухи, что речь идёт о знаменитом отеле Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, расположенном на полуострове Кап-Ферра на Французской Ривьере, который тесно связан с Голливудом благодаря близости к Каннам.