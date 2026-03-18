Незамеченные звезды «Оскара-2026»: неочевидные фильмы, которые стоит посмотреть

Пока все обсуждают громкие премьеры и очевидных лидеров сезона, часть действительно интересных фильмов остается где-то на периферии внимания. И зря. В списке номинантов на «Оскар-2026» есть работы, которые не шумят в инфополе, но при этом предлагают куда более свежий взгляд на кино.

Начнем с документалки «Идеальная соседка». Это не классический фильм с интервью и закадровым голосом. Здесь вся история собрана из записей камер наблюдения и полицейских регистраторов. Сюжет крутится вокруг пожилой женщины, которая регулярно вызывает полицию из-за детей по соседству. Сначала все выглядит почти абсурдно, но напряжение растет с каждой новой сценой. В какой-то момент ситуация выходит из-под контроля. И вот тут становится не по себе. Формат напоминает контент из интернета, но на большом экране это работает куда сильнее. За счет реальных эмоций история цепляет сильнее, чем многие постановочные драмы.

Если хочется чего-то более легкого, но не пустого — стоит обратить внимание на «Маленькую Амели». Это французская анимация, которая выглядит как живая акварель. В основе — история взросления и попытки понять мир глазами ребенка. При этом фильм не скатывается в банальную «сказку для детей». Здесь много иронии, немного философии и ощущение уюта, которое редко встречается в современных мультфильмах. Это тот случай, когда форма и содержание идеально совпадают.

Совсем другой темп у «Снов поездов». Этот фильм вообще не торопится. Он рассказывает историю жизни обычного человека — лесоруба и строителя железных дорог. Почти сорок лет его жизни проходят перед зрителем без лишнего драматизма. Работа, семья, утраты, одиночество — все подано спокойно и без надрыва. В эпоху клипового монтажа и коротких видео такой ритм может показаться непривычным. Но именно в этом и сила фильма. Он дает время подумать и почувствовать.

Еще один интересный проект — «Арко». Это анимация, но с довольно серьезным подтекстом. История строится вокруг идеи второго шанса и того, как человек распоряжается возможностью что-то изменить. Визуально фильм уже сравнивают с работами Миядзаки, хотя у него есть свой стиль. Это дебют режиссера, и для первого фильма уровень очень высокий. Правда, финал вызвал споры. Кому-то он показался слабым, кому-то — наоборот, честным. Но равнодушным «Арко» точно не оставляет.

Все эти фильмы объединяет одно: они не пытаются понравиться всем сразу. В них есть риск, странные решения и авторский взгляд. Возможно, именно поэтому о них говорят меньше. Но если хочется увидеть что-то свежее, а не очередной шаблонный хит — это как раз те самые кандидаты, с которых стоит начать.