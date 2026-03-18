Москва договорилась о партнерстве в сфере кино с коллегами из Мумбаи

Московский кинокластер заключил соглашение о сотрудничестве с Корпорацией кино, театра и культурного развития Махараштры, которая курирует крупнейший киностудийный комплекс Film City в Мумбаи. Об этом в среду, 18 марта, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Документ подписан на Индийском международном конгрессе кинотуризма.

— Соглашение предполагает культурный обмен, совместное развитие мер поддержки для кинопроизводителей, проведение фестивалей и других отраслевых мероприятий, а также взаимное продвижение на международном уровне, — рассказала Наталья Сергунина.

Это продолжение взаимодействия с индийской киноиндустрией: в марте в «Москино» начались съемки кросс-национального фильма о бадминтоне, а ранее в столице работали над индийской лентой «Величайший всех времен», где использовали Патриарший мост, Театральную и Манежную площади.

Сергунина подчеркнула, что зарубежные коллеги высоко оценивают московскую инфраструктуру. В столице создана многофункциональная экосистема для съемок фильмов, сериалов и телепроектов на базе «Москино», Киностудии Горького и киноплатформы.

Ранее заммэра рассказала, что новый съемочный павильон площадью более 2,3 тысячи квадратных метров открылся в кинопарке «Москино».