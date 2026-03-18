Опубликован первый кадр второго сезона сериала «Дорогуша» с Эллой Пернелл

Starz опубликовал дебютный кадр из второго сезона сериала «Дорогуша». Главную роль вновь сыграла Элла Пернелл. На кадре её можно увидеть на фоне стены, где кетчупом (или кровью) написано слово «монстр».

Первый кадр второго сезона «Дорогуши»

Шоу продолжит рассказ офисной тихони, которая из-за встречи с незнакомцем теряет контроль над собой и ввязывается в ужасную авантюру. Главную роль в сериале исполнила Элла Пернелл, получившая известность благодаря роли Люси Маклин в сериале «Фоллаут».

Первый сезон «Дорогуши», состоящий из шести эпизодов, вышел в октябре этого года и собрал в целом положительные отзывы критиков и зрителей. Деталей сюжета продолжения пока нет.