17 марта состоялась премьера тизер-трейлера «Дюны 3» — продолжения культовой дилогии Дени Вильнёва. События ленты развернутся спустя 17 лет после финала сиквела, когда Пол Атрейдес уже давно правит Известной Вселенной и против него готовится заговор.

Перед релизом трейлера постановщик также раскрыл главную мысль будущего фильма, основанного на книге «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. Как оказалось, триквел выступит политическим триллером, где будет исследована тема чрезмерной власти практически непобедимого человека.

«Дюна 3» — это история о том, как Пол справляется с последствиями обладания чрезмерной властью. Он — император, способный видеть будущее, поэтому практически непобедим. Вас ждёт история о тех, кто пытается его свергнуть. Это довольно напряжённый фильм.

Премьера «Дюны 3» состоится 18 декабря 2026 года, одновременно со «Мстителями: Судный день». К главным ролям в триквеле вернулись Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендея (Чани), Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес), Флоренс Пью (Ирулан Коррино), Роберт Паттинсон (Скайтейл) и другие актёры.