Аудитория церемонии «Оскар» стала еще меньше

«Оскар»-2026 посмотрели около 18 млн человек — худший результат с 2022 года
Аналитическая компания Nielsen представила финальные показатели премии «Оскар»-2026. За церемонией следили 17,8 млн человек, церемония стала самым популярным телевизионным ивентом прошедших выходных в США.
При этом аудитория «Оскара» заметно снизилась по сравнению с прошлым годом: в 2025-м за «Оскаром» следили 19,7 млн зрителей. Это худший результат для мероприятия со времён 2022 года, когда индустрия начала приходить в себя после пандемии COVID-19.
При этом на телеканале ABC, где сейчас транслируют «Оскар», остались довольны цифровыми показателями. По данным сервиса, шоу обсуждали в социальных сетях на 42% чаще прошлого года, а ролики с ивента собрали около 129 млн просмотров.
Рейтинги премии «Оскар» за последние шесть лет
- «Оскар»-2020 — 23,6 млн зрителей
- «Оскар»-2021 — 10,4 млн зрителей
- «Оскар»-2022 — 16,6 млн зрителей
- «Оскар»-2023 — 18,7 млн зрителей
- «Оскар»-2024 — 19,5 млн зрителей
- «Оскар»-2025 — 19,7 млн зрителей
- «Оскар»-2026 — 17,8 млн зрителей.