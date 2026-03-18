На время майских праздников, с 1 по 10 мая, российские кинотеатры снова откажутся от неофициального показа зарубежных фильмов. Об этом в среду, 18 марта, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

В число голливудских картин, премьера которых в мире совпадет с периодом проведения акции, вошли байопик «Майкл» Антуана Фукуа о короле поп-музыки Майкле Джексоне и продолжение драмеди «Дьявол носит Prada», главные роли в котором исполняют актрисы Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй.

Российские кинотеатры отказываются показывать зарубежные фильмы на майских праздниках уже третий год подряд, передает портал.

16 марта компания «Атмосфера кино» сообщила, что фильм «Скуф» режиссера Алексея Степанова, в котором снялись блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, певица Валя Карнавал и ведущий Леонид Якубович, не покажут в российских кинотеатрах.

В декабре депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что планирует внести в парламент законопроект, предусматривающий штраф за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности.