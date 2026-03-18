Второй сезон сериала «Ван Пис» стартовал хуже первого

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился данными о просмотрах в сервисе в период с 9 по 15 марта. Лидером среди сериалов ожидаемо стал второй сезон «Ван Писа» — продолжение собрало 16,8 млн просмотров за шесть дней с релиза.

Интересно, что продолжение привлекло меньше зрителей, чем первый сезон в 2023 году. Тогда за аналогичный период дебютные восемь эпизодов собрали около 18,5 млн просмотров. На втором месте в недельном топе оказалось документальное шоу «Динозавры» с Морганом Фрименом, замкнула тройку мелодрама «Слепая любовь».

Второй сезон «Ван Писа» вышел 10 марта — все восемь эпизодов стали доступны в день премьеры. Шоу продолжает историю «Пиратов Соломенной шляпы», которые отправились в путь по опасному течению Гранд Лайн. Второй сезон шоу получил очень высокие оценки от критиков и зрителей, сейчас авторы проекта уже работают над третьим сезоном сериала.