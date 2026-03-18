Обнародовано расписание выхода детективного сериала «Отпечатки»

Расписание выхода детективного сериала «Отпечатки»
Уже 1 апреля состоится премьера детективного сериала «Отпечатки». Шоу расскажет историю тихого городка Заречный, в котором происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — первые серии покажут в среду, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре «Кион». Финал состоится 30 апреля.
- Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 1 апреля
- 2-я серия 1 апреля
- 3-я серия 3 апреля
- 4-я серия 3 апреля
- 5-я серия 10 апреля
- 6-я серия 17 апреля
- 7-я серия 24 апреля
- 8-я серия 30 апреля