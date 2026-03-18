Расписание выхода детективного сериала «Отпечатки»

Уже 1 апреля состоится премьера детективного сериала «Отпечатки». Шоу расскажет историю тихого городка Заречный, в котором происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис.

Обнародовано расписание выхода детективного сериала «Отпечатки»
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — первые серии покажут в среду, а остальные будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре «Кион». Финал состоится 30 апреля.

Расписание выхода сериала «Отпечатки»

  • Эпизод Дата выхода
  • 1-я серия 1 апреля
  • 2-я серия 1 апреля
  • 3-я серия 3 апреля
  • 4-я серия 3 апреля
  • 5-я серия 10 апреля
  • 6-я серия 17 апреля
  • 7-я серия 24 апреля
  • 8-я серия 30 апреля