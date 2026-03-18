Представлен первый трейлер «Человека-паука: Новый день»

Компания Marvel представила дебютный трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Премьера картины состоится уже 31 июля, за пять месяцев до релиза «Мстителей: Судный день». Ранее клипы из трейлера публиковали фанаты по всему миру, из которых и состоит дебютный ролик.

«Человек-паук: Совершенно новый день» расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — Дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании.

Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».