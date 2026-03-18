А24 выпустит ремейк боевика с Жан-Клодом Ван Даммом

Издание Variety сообщило, что студия А24 начала разработку ремейка фильма «Кровавый спорт» — культового спортивного боевика, с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Дата выхода картины пока не раскрывается.

Режиссёром предстоящего ремейка выступит Микейла Коул — актриса, известная по ролям в фильме «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» и сериале «Я могу уничтожить тебя». Она рассказала, что восхищается бойцами и рада поработать с А24.

Давно восхищаюсь бойцами и поражаюсь дисциплине, интенсивности и изоляции, которые требует от них этот спорт. Я рада исследовать этот мир, особенно в сотрудничестве с A24. Вперёд, чёрт возьми!

«Кровавый спорт» вышел в 1988 году. Лента рассказывает о капитане армии США и мастере ниндзюцу, который принимает участие в подпольном турнире по боевым искусствам в Гонконге. Кто исполнит главные роли в ремейке, пока неизвестно.