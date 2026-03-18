Что известно о третьем сезоне сериала «Большая маленькая ложь»

Новости о продолжении сериала «Большая маленькая ложь» гуляют по сети уже несколько лет, но только в конце прошлого года платформа HBO подтвердила, что работает над третьим сезоном. «Лента.ру» рассказывает, что известно о возвращении «пятерки из Монтерея» на данный момент: когда выйдет третий сезон, о чем он будет и как изменится жизнь героинь в продолжении.

«Большая маленькая ложь»: главное о сериале

Год выхода: 2017

Платформа: HBO

Страна: США

Жанры: детектив, драма, криминал

Режиссеры: Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд

Сценаристы: Дэвид Э. Келли, Лиана Мориарти, Мэттью Тинкер

Продюсеры: Грегг Финберг, Дэвид Э. Келли, Николь Кидман, Риз Уизерспун

В ролях: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Шейлин Вудли, Зои Кравиц, Лора Дерн, Мэрил Стрип, Иэн Армитедж

«Большая маленькая ложь» (Big Little Lies) — американский психологический сериал, основанный на одноименном романе австралийской писательницы Лианы Мориарти. В центре сюжета — пять очень разных женщин из калифорнийского города Монтерей, которые внезапно оказываются связаны общей тайной. На благотворительном балу в школе происходит убийство и только они знают, кто виноват и что привело к трагедии.

Книга Мориарти вышла в 2014 году и всего через неделю после релиза заняла первое место в списке бестселлеров New York Times. Спустя некоторое время роман попал в поле зрения близкой подруги Николь Кидман, продюсера Бруны Папандреа, которая посоветовала ей экранизировать «Большую маленькую ложь».

По словам Кидман, они с Риз Уизерспун решили взять на себя роль продюсеров и лично встретились с Лианой Мориарти, чтобы попросить ее предоставить им права на книгу.

«Мориарти согласилась, но с одним условием: я должна была сыграть Селесту», — вспоминала Кидман.

Семисерийная экранизация вышла на стриминговом сервисе HBO в 2017 году и быстро завоевала всеобщее признание. На Rotten Tomatoes первый сезон получил рейтинг 93 процента (сейчас этот показатель — 100 процентов), кинокритики назвали его остроумным и захватывающим, а журнал Time включил «Большую маленькую ложь» в список десяти лучших телешоу 2017 года.

Первый сезон номинировали на шестнадцать премий «Эмми» — он выиграл в восьми категориях, включая «Лучший мини-сериал», «Лучший режиссер» и «Лучшая актерская игра» (Николь Кидман, Александр Скарсгард и Лора Дерн).

Второй сезон, который вышел в 2019 году, приняли чуть прохладнее: он получил восемь номинаций на «Эмми» и только одну статуэтку — за выдающуюся работу художника-постановщика. Тем не менее, на Rotten Tomatoes его рейтинг составил 97 процентов, а зрители остались довольны новыми сюжетными поворотами и пополнением актерского состава — так, одной из новых важных героинь стала свекровь героини Николь Кидман, которую сыграла Мерил Стрип.

Дата выхода 3-го сезона

В сентябре 2025 года представители HBO официально подтвердили, что третий сезон находится в разработке. Тогда же стало известно, что к проекту присоединилась сценарист и продюсер Франческа Слоун, которая должна написать первый эпизод. Точная дата выхода новых серий пока неизвестна.

Сюжет

О чем именно будет третий сезон, на данный момент неизвестно. Однако в августе 2024 года Лиана Мориарти подтвердила, что пишет продолжение «Большой маленькой лжи». При этом история будет развиваться спустя несколько лет после событий второго сезона.

«Я писала "Большую маленькую ложь", когда мои дети были маленькими, и дети моих героинь тоже только начинали ходить в детский сад. С тех пор прошло 10 лет, и мои дети выросли, что, конечно, представляет богатый материал для новой книги. Сейчас я пишу продолжение, где мои персонажи — мамы подростков», — отметила писательница.

Мориарти также добавила, что все главные героини останутся в сериале.

Актеры и роли

Главные героини

Мадлен Маккензи (Риз Уизерспун) — самая известная и активная мама в Монтерее. Она энергичная, резкая и всегда стремится держать все под контролем. Воспитывает дочь-подростка от первого брака и малышку от второго; очень переживает по поводу нового брака своего бывшего мужа.

Селеста Райт (Николь Кидман) — в прошлом адвокат, а теперь мама двух близнецов и жена абьюзера, живущая в самом роскошном доме на побережье.

Джейн Чапмен (Шейлин Вудли) — новенькая в Монтерее. Молодая мать-одиночка, которая воспитывает сына, рожденного в результате изнасилования. С трудом вписывается в компанию.

Рената Кляйн (Лора Дерн) — амбициозная бизнес-леди, агрессивная и непримиримая к чужакам. Часто конфликтует с другими родителями.

Бонни Карлсон (Зои Кравиц) — молодая жена бывшего мужа Мадлен. Увлекается йогой и здоровым образом жизни, своих детей нет. Раздражает Мадлен и ее подруг, но в финале истории играет решающую роль.

Второстепенные актеры

Кроме главных героинь, в сериале также снимались:

Александр Скарсгард («Великая», «Развод в большом городе», «Меланхолия») — Перри Райт;

Адам Скотт («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Особо тяжкие преступления», «Как выйти замуж за 3 дня») — Эд Маккензи;

Мэрил Стрип («Дьявол носит Прада», «Мосты округа Мэдисон», «Крамер против Крамера») — Мэри Луиз Райт;

Иэн Армитедж («Детство Шелдона», «Теория большого взрыва», «Закон и порядок. Специальный корпус») — Зигги Чапман;

Кэмерон Кроветти («Пацаны») — Джош Райт;

Николас Кроветти («Охота на ведьм») — Макс Райт;

Джеймс Таппер («Реванш», «Люди в деревьях», «Как я встретил вашу маму») — Натан Карлсон;

Кэтрин Ньютон («Маленькие женщины», «Сверхъестественное», «Остановись и гори») — Эбигейл Карлсон;

Дуглас Смит («Опасная игра Слоун», «Взрыв из прошлого», «Горизонты: Часть 1») — Кори Брокфилд;

Джеффри Нордлинг («Пираты Силиконовой Долины», «Чудо на Гудзоне», «Деловая женщина») — Гордон Кляйн.

Производство

Будущее «Большой маленькой лжи» долго было не определено. Изначально Мориарти вообще планировала только один сезон, но успех сериала оказался настолько велик, что она согласилась помочь со сценарием для второй части. Он, казалось, поставил в истории главных героинь логическую точку: Бонни призналась в убийстве и решила сдаться полиции, Мэдлин и Эд прошли через кризис в браке, Селеста наладила отношения с детьми, Рената развелась с мужем, который тратил все деньги на азартные игры, а Джейн постепенно стала открываться новому бойфренду.

Но у многих зрителей, разумеется, остались вопросы. Что произойдет с Бонни после ее признания? Будут ли у ее подруг проблемы с законом из-за того, что они помогали скрывать правду? Как теперь сложится жизнь Ренаты?

В феврале 2019 года шоураннер проекта Дэвид Э. Келли заявил, что «планов на еще один сезон нет». По его словам, все остались довольны финалом второго сезона. С ним согласился и президент HBO Кейси Блойс, который отметил, что продолжение сериала маловероятно из-за напряженного съемочного графика актрис.

«Реальность такова, что это одни из самых занятых актрис в Голливуде. [...] Я просто думаю, что это нереалистично», – Кейси Блойс, президент HBO

Риз Уизерспун на премьере второго сезона «Большой маленькой лжи» в мае 2019 года избежала прямого ответа на вопрос о продолжении.

«Я не знаю, возможно ли это. Никогда не говори никогда. Второй сезон тоже стал для нас сюрпризом», — сказала она Entertainment Tonight.

Обсуждения нового сезона шли довольно медленно еще и из-за трагического обстоятельства: в 2021 году, в возрасте 58 лет, неожиданно умер режиссер первого сезона и идейный вдохновитель сериала Жан-Марк Валле.

«Я не могу представить себе жизнь без него. Он действительно был сердцем этого сериала. К сожалению, все кончено», — сказала Зои Кравиц в интервью GQ в ноябре 2022 года.

Николь Кидман, однако, всегда выступала за продолжение проекта. Еще в 2020 году она говорила, что Лиана Мориарти пишет материал для потенциального нового сезона, а позже неоднократно подчеркивала, что вся команда хочет вернуться к съемкам. В 2024 году она заявила, что у съемочной команды есть ориентировочные сроки, а Риз Уизерспун в том же году сообщила, что работа над сериалом уже идет.