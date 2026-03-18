Лучшие детективы всех времен: 25 фильмов с неожиданной развязкой

Детективы — один из самых многогранных жанров мирового кинематографа. Герои здесь могут охотиться на опасных маньяков, ловить изобретательных воров или искать людей, которые бесследно исчезли. Такие фильмы могут держать в напряжении, смешить или пугать — все зависит от конкретной детективной истории. «Лента.ру» публикует топ-25 лучших детективов всех времен — от культовых фильмов до современных хитов.

«Головокружение»

Год выхода: 1958

Страна: США

Оригинальное название: Vertigo

Жанр: детектив, мелодрама

Режиссер: Альфред Хичкок

Длительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.2

В главных ролях: Джеймс Стюарт, Ким Новак, Барбара Бел Геддес, Том Хелмор

Мрачный триллер Альфреда Хичкока, ставший эталоном нуара. Отставной полицейский следит за странной женщиной и пытается справиться с травмами прошлого.

Коллега детектива Джона Скотти Фергюсона (Джеймс Стюарт) разбился на его глазах. Теперь полицейский панически боится высоты, страдает от неконтролируемых приступов паники и головокружений. Не справившись со столь сильным эмоциональным потрясением, он подает в отставку.

Через некоторое время Фергюсону приходится вернуться к работе сыщика по просьбе давнего друга Гэвина Элстера (Том Хелмор). Гэвин уверен, что его жена Мэделин (Ким Новак) одержима суицидальными мыслями, и просит Скотти незаметно проследить за супругой.

Год выхода: 1974

Страна: США

Оригинальное название: Chinatown

Жанр: психологическая драма, детектив, триллер

Режиссер: Роман Полански

Длительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.1

В главных ролях: Джек Николсон, Фэй Данауэй, Джон Хьюстон, Перри Лопес

Неонуарная мистика от Романа Полански с Джеком Николсоном в главной роли.

США, 1937 год. К частному детективу Джейку Гиттесу (Джек Николсон) обращается некая женщина. Она просит сыщика проследить за ее мужем, инженером Холлисом Малрэем (Даррел Зверлинг), который сейчас работает в департаменте водоснабжения. Клиентка Гиттеса уверена, что супруг завел роман на стороне. Детектив берется за дело, но постепенно понимает, что его втянули в нечестную и опасную игру.

В 1990 году вышел сиквел «Китайского квартала» под названием «Два Джейка». Главную роль в картине вновь исполнил Джек Николсон, он же выступил режиссером фильма. Продолжение детектива не смогло повторить успех оригинала (рейтинг на «Кинопоиске» и IMDb — 6.1 балла).

Год выхода: 1985

Страна: США

Оригинальное название: Clue

Жанр: комедийный детектив, триллер

Режиссер: Джонатан Линн

Длительность: 1 час 34 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.3

В главных ролях: Айлин Бреннан, Тим Карри, Мэдлин Кан, Кристофер Ллойд

Остроумная смесь комедии и классического герметичного детектива.

Шестеро незнакомцев приезжают на званый ужин в шикарный особняк. Гости скрывают свои настоящие имена и ничего не знают о загадочном мистере Бодди (Ли Винг), который собрал их вместе. Вскоре кто-то из гостей расправляется с хозяином дома, который, как оказалось, успел насолить каждому из присутствующих. За расследование преступления берется хладнокровный дворецкий Уодсворт (Тим Карри).

Главная фишка этого фильма — наличие сразу трех альтернативных концовок, которые друг за другом показывают в финале картины.

«Семь»

Год выхода: 1995

Страна: США

Оригинальное название: Se7en

Жанр: детективный триллер, криминальная драма

Режиссер: Дэвид Финчер

Длительность: 2 часа 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.6

В главных ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси

Детективный триллер Дэвид Финчера. Мрачная атмосфера, жуткие кровавые сцены и шикарный актерский дуэт Брэда Питта и Моргана Фримана.

Опытный детектив Уильям Сомерсет (Морган Фриман) готовится выйти на пенсию — до заслуженного отдыха осталось всего семь дней. Подготовку к долгожданной свободе прерывает появление молодого и амбициозного новичка Дэвида Миллса (Брэд Питт).

К тому же двум новоиспеченным напарником поручают весьма жуткое дело — нападение, за которым явно стоит какой-то маньяк. Сомерсет быстро догадывается, что серийный киллер, на которого они ведут охоту, не остановится на одной жертве.

Год выхода: 2000

Страна: США

Оригинальное название: Memento

Жанр: детективный триллер, криминальная драма

Режиссер: Кристофер Нолан

Длительность: 1 час 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.4

В главных ролях: Гай Пирс, Кэрри-Энн Мосс, Джо Пантольяно, Марк Бун-младший

Сумасшедший детективный триллер, прославивший Кристофера Нолана. Главная фишка картины — обратная хронология, которая ломает линейное повествование и дополнительно закручивает и без того запутанный сюжет.

Леонард Шелби (Гай Пирс) работает в страховой компании. Он одержим всего одной идеей — ему нужно отыскать человека, который отнял у него жену. Поиски негодяя осложняет одно обстоятельство — Леонард страдает особой формой амнезии, которая затрагивает его кратковременную память.

Мужчина помнит, какой была его счастливая семейная жизнь до нападения, но не может запомнить, что происходило пятнадцать минут назад. Чтобы продвинуться в расследовании, Леонард вынужден оставлять самому себе подсказки: записки, фотографии и даже татуировки.

«Воспоминания об убийстве»

Год выхода: 2003

Страна: Южная Корея

Оригинальное название: Salinui chueok

Жанр: криминальная драма, детективный триллер

Режиссер: Пон Джун-хо

Длительность: 2 часа 11 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.1

В главных ролях: Сон Кан-хо, Ким Сан-гён, Ким Рве-ха, Сон Джэ-хо

Детективный триллер из Южной Кореи. Фильм основан на реальной серии преступлений, которая потрясла страну в конце 1980-х. Личность человека, который стал прообразом главного агониста, полиция установила только в 2019 году.

1986 год. Небольшой южнокорейский город Хвасон потрясет два жестоких преступления. Неизвестный маньяк напал на двух женщин и крайне изощренно расправился с их телами. Выйти на след преступника отчаянно пытаются детективы Пак Ту-ман (Сон Кан-хо) и Чо Ён-гу (Ким Рве-ха) — несмотря на жестокие методы работы, личность маньяка им раскрыть не удается.

Когда силы и нервы полицейских почти заканчиваются, им на помощь прибывает Со Тхэ-юн (Ким Сан-гён) — опытный следователь из Сеула, который привык полагаться на логику, а не на грубую силу.

Год выхода: 2003

Страна: США, Австралия

Оригинальное название: Mystic River

Жанр: детективный триллер, криминальная драма

Режиссер: Клинт Иствуд

Длительность: 2 час 18 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9

В главных ролях: Шон Пенн, Тим Роббинс, Кевин Бейкон, Лоренс Фишберн

Криминальная драма Клинта Иствуда, которая принесла оскаровские статуэтки Шону Пенну и Тиму Роббинсу. Гибель молодой девушки сталкивает вместе трех давних друзей.

Когда-то мальчишки Шон, Дейв и Джимми вместе хулиганили на улицах Бостона. Теперь жестокий киллер расправился с дочерью Джимми (Шон Пенн), девятнадцатилетней Кэти (Эмми Россам). Одним из подозреваемых по делу проходит Дейв (Тим Роббинс), который стал жертвой насилия еще в подростковые годы. В поиске виновного Джимми и полицейским помогает Шон (Кевин Бейкон) — серьезный человек с внушительным криминальным прошлым. Могла ли жизнь каждого из этих людей сложиться иначе?

Год выхода: 2007

Страна: США

Оригинальное название: Zodiac

Жанр: детективный триллер, криминальная драма

Режиссер: Дэвид Финчер

Длительность: 2 часа 38 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.7

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Энтони Эдвардс, Роберт Дауни-младший

Запутанный и напряженный детектив о поиске серийного киллера, который терроризировал США в конце шестидесятых годов прошлого века. В основе сюжета — реальная история.

Лето 1969 года, Калифорния. Неизвестный жестоко расстреливает двух влюбленных. Месяц спустя маньяк заявляет о себе на всю страну — в американские газеты начинают приходить письма от загадочного Зодиака. Преступник заявляет, что совершит еще двенадцать нападений, и требует опубликовать на первых полосах его тайный шифр.

К расследованию подключаются не только калифорнийские полицейские, но и двое сотрудников местной газеты: репортер Пол Эйвери (Роберт Дауни-младший) и карикатурист Роберт Грейсмит (Джейк Джилленхол). Тем временем Зодиак продолжает методично совершать свои безумства.

Год выхода: 2007

Страна: США

Оригинальное название: Gone Baby Gone

Жанр: детективный триллер, криминальная драма

Режиссер: Бен Аффлек

Длительность: 1 час 54 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.6

В главных ролях: Кейси Аффлек, Мишель Монахэн, Морган Фриман, Эд Харрис

Режиссерский кинодебют Бена Аффлека. В главной роли — младший брат режиссера Кейси Аффлек.

2007 год. Четырехлетняя Аманда (Мадлен О’Брайэн), которая живет со своей матерью Хелен (Эми Райан) в пригороде Бостона, бесследно исчезает. Проходит три дня, но поиски полиции не приносят никаких результатов. Когда правительственное расследование заходит в тупик, тетя Аманды обращается за помощью к двум частным детективам — Патрику Кензи (Кейси Аффлек) и Анджеле Дженнаро (Мишель Монахэн). Оба следователя хорошо знают эту местность и людей, которые живут в округе.

Патрик и Анжела начинают поиски пропавшей малышки. Чем дальше продвигается дело, тем больше мрачных тайн о близких Аманды всплывает на поверхность.

Год выхода: 2009

Страна: США, Канада

Оригинальное название: Shutter Island

Жанр: детектив, триллер, драма

Режиссер: Мартин Скорсезе

Длительность: 2 часа 18 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.2

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Макс фон Сюдов

Параноидальный триллер с Леонардо Ди Каприо. Давящий сюжет, который способен свести с ума, и максимально неожиданная развязка.

1954 год. Американский маршал Эдвард «Тедди» Дэниелс (Леонардо Ди Каприо) вместе с напарником Чаком Оулом (Марк Руффало) прибывает на остров Шаттер, где находится Эшклиффская лечебница. В этом изолированном об обществ месте содержат преступников с серьезными психологическими расстройствами.

Каким-то образом одна из пациенток — напавшая на собственных детей Рэйчел Солидно — бесследно исчезла. Пока напарники пытаются отыскать беглянку, Тедди терзается болезненными воспоминаниями о немецком концлагере, который он освобождал в 1945-м, и о своей жене Долорес (Мишель Уильямс). Вскоре Дэниэлс начинает подозревать, что на острове творится что-то по-настоящему страшное.

Год выхода: 2009

Страна: США, Германия

Оригинальное название: Sherlock Holmes

Жанр: криминальный детектив, приключенческий боевик, комедия, триллер

Режиссер: Гай Ричи

Длительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.5

В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Джуд Лоу, Рэйчел Макадамс, Марк Стронг

Детективный боевик в фирменном стиле Гая Ричи: много яркого экшена и остроумные диалоги. Легендарных героев Артура Конана Дойла играют Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу.

1890 год, Лондон. Гениальному сыщику Шерлоку Холмсу (Роберт Дауни-младший) и его напарнику доктору Джону Ватсону (Джуд Лоу) наконец удалось остановить опасного безумца — лорда Генри Блэквуда (Марк Стронг), который совершал жестокие жертвоприношения. Преступника приговаривают к смертной казни.

Проходит три месяца. Пока Ватсон готовится к свадьбе со своей возлюбленной Мэри (Келли Райлли), скучающий Холмс не может найти себе новое достойное дело. Вскоре дело само находит Шерлока — повешенный лорд Блэквуд загадочным образом возвращается к жизни.

«Пожары»

Год выхода: 2010

Страна: Канада, Франция

Оригинальное название: Incendies

Жанр: детектив, военная драма

Режиссер: Дени Вильнев

Длительность: 2 часа 11 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.3

В главных ролях: Лубна Азабаль, Мелисса Дезормо-Полен, Максим Годетт, Реми Жирар

Брат и сестра пытаются разгадать семейные тайны, пока их родную страну разрывает кровопролитная гражданская война.

Потерявшие мать (Лубна Азабаль) близнецы Жанна (Мелисса Дезормо-Полен) и Симон (Максим Годетт) узнают ее последнюю волю. Женщина просит своих детей найти двух людей: отца, которого дети долгое время считали погибшим, и третьего брата, о существовании которого они даже не подозревали. Разыскав обоих мужчин, дети должны передать им письма, которые погибшая уже давно написала специально для них.

На родине матери — в безымянной стране к востоку от Средиземного моря — Жанна и Симон с ужасом узнают правду о трагической судьбе их семьи.

Год выхода: 2013

Страна: Канада, Франция, Испания

Оригинальное название: Enemy

Жанр: детективный триллер, драма

Режиссер: Дени Вильнев

Длительность: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 6.9

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Мелани Лоран, Сара Гадон, Изабелла Росселлини

Сюрреалистичный психологический триллер Дени Вильнева с Джейком Джилленхолом сразу в двух ролях.

По совету коллеги учитель истории Адам Белл (Джейк Джилленхол) берет в видеопрокате диск с комедией. Фильм оказывается довольно посредственным, но мужчину цепляет не это. Одну из эпизодических ролей в картине играет человек, как две капли воды похожий на Адама.

Адам решает во что бы то ни стало отыскать своего двойника. Поиск загадочного актера превращается в навязчивую идею и переворачивает всю жизнь простого учителя истории.

Год выхода: 2017

Страна: США, Япония

Оригинальное название: Get Out

Жанр: детективный триллер, ужасы

Режиссер: Джордан Пил

Длительность: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.8

В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд

Талантливая и местами крайне неприятная смесь триллера, детектива и ужастика. Фильм, который ломает любые ожидания — сюжет оказывается еще безумней, чем можно предположить.

Молодому фотографу по имени Крис (Дэниэл Калуя) предстоит знакомство с родителями любимой Роуз (Эллисон Уильямс). Парень сильно переживает, ведь семья девушки — крайне обеспеченные представители белой элиты, а сам Крис — темнокожий. Он волнуется, что обеспеченные родители Роуз не оценят межрасовый союз, но все же соглашается приехать в тихий загородный дом семьи Армитаж.

Знакомство проходит просто отлично — мистер и миссис Армитаж оказываются вежливыми и довольно приятными людьми. Вскоре Крис начинает замечать странности в поведении местной темнокожей прислуги…

«Достать ножи»

Год выхода: 2019

Страна: США

Оригинальное название: Knives Out

Жанр: криминальная комедия, детектив

Режиссер: Райан Джонсон

Длительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.9

В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис

Остроумная криминальная комедия со звездным кастом, которая легла в основу полноценной детективной кинофраншизы. В роли обаятельного детектива — Дэниэл Крэйг.

Известный автор детективных романов Харлан Тромби (Кристофер Пламмер) отмечает свой 85-й день рождения, а на следующее утро не просыпется. Все выглядит так, будто престарелый писатель совершил самоубийство, только вот частный детектив Бенуа Блан (Дэниэл Крейг) так не считает.

Этим же утром кто-то передал сыщику конверт с крупной суммой и попросил разобраться в обстоятельствах смерти писателя. Целью допроса становятся родственники почившего богача: наследники и наследницы мистера Тромби ведут себя вызывающе и явно что-то скрывают. Напарницей Бенуа Блана становится Марта (Ана де Армас) — сиделка Харлана, которая физически не способна лгать.

