Эксперт ответил, кто пойдет на новый фильм о Костомарове

Фильм о Романе Костомарове будет очень интересен даже юному поколению, на такие фильмы с удовольствием ходят семьями. Об этом НСН рассказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

В Сочи начались съемки спортивной драмы «Костомаров», сообщили РБК Life в пресс-службе дистрибьютора «Атмосфера кино». Проект основан на реальных событиях и посвящен российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который потерял конечности в результате тяжелой болезни, однако смог вернуться на лед. Режиссером выступает Сарик Андреасян. Продюсеры — Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян и сам Роман Костомаров. Главную роль сыграет Кирилл Зайцев, а его жену на экране воплотит Анна Снаткина. Журова рассказала, чем подобное кино привлечет зрителя.

«У него две судьбы, две жизни. Он вселяет надежду очень во многих, потому что его история очень многогранная и необычная. Причем он добился максимального успеха сначала в одном и теперь старается добиться максимального успеха уже в другом. Мы только сегодня только говорили с моим очень близким знакомым, что его дети с удовольствием смотрят фильмы про паралимпийцев и про спортсменов. Могу сказать, что мои тоже. И у многих других моих знакомых это кино для семейного просмотра. Это такие фильмы, чтобы пообщаться потом, поговорить. Мы считаем, что сейчас другое поколение, что все эти истории им не близки, но я бы так не сказала. Мой семилетний сын на показе фильма «Движение вверх» скандировал в конце: "Россия!"», - отметила она.

Говоря о Сарике Андреасяне, Журова отметила, что успех фильма будет зависеть от сценария и общей работы команды и актеров, а не только от фигуры режиссера.

«Я думаю, что все будет зависеть от того, какой будет сценарий. Я уверена, что Роман будет его согласовывать, вряд ли отдаст на самотек. Хотя, я думаю, что все равно фильму добавят художественности, потому что документальных фильмов про спортсменов снято очень много. Современные фильмы о спорте — это обычно крайне интересные съемки. Это очень серьезное погружение в спорт. И можно показать те нюансы, которые раньше снять было сложно. Сейчас все можно снимать очень красиво. Мне кажется, тут вопрос команды, артистов тоже очень важен, а не только режиссера» - подытожила депутат.

О Романе Костомарове уже был снят документальный фильм «Рожденный дважды», который также представлен на зарубежных онлайн-платформах Amazon и FILM PLATFORM, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».