Донецкая кинокомпания проведет фестиваль по нейрофильмам

Донецкая кинокомпании "Победа" получила предложение от китайских партнеров провести фестиваль нейрофильмов. Его финал запланирован на сентябрь, сообщил художественный руководитель кинокомпании Андрей Килин.

"Китайцы сами нам предложили создать совместный фестиваль по нейрофильмам, то есть уже в середине сентября этого года будет финал. Мы через месяц объявим для всех нейроделов, для всех, кто хочет заниматься кино, продвигаться, выходить куда-то. Совместно с Китаем мы будем делать совместный кинофестиваль", - сказал Килин на пресс-конференция перед кинопоказом фильма-сказки "Волшебный будильник Деда Мороза".

Килин добавил, что предложение поступило на кинофестивале в Харбине (Китай), где фильм-сказка дончан, созданный при помощи ИИ, взял гран-при. Площадками кинофестиваля, по словам Килина, станут Москва, Донецк и Харбин.

Вице-спикер парламента ДНР Андрей Крамар отметил, что победа на кинофестивале и совместный проект с китайскими партнерами показывает культурный потенциал региона.

"Когда признают достижения Донбасса на столь высоком международном уровне, когда видят в нас потенциал, и мы завоевываем призовые места, это говорит, наверно, о том, что это - культурное признание Донбасса", - подчеркнул он.

Крамар добавил, что рабочее название фестиваля по нейрофильмам - "Нейромост".