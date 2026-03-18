Боб Айгер покинет должность главы Disney уже сегодня

Боб Айгер официально покинет должность руководителя компании Disney. Свои полномочия он передаст Джошу Д'Амаро уже 18 марта.

Об уходе Айгера стало известно в конце января. Сообщалось, что он поможет новому руководителю освоиться в должности. Ранее Д'Амаро отвечал за подразделение парков развлечений Disney.

Боб Айгер руководил Disney с 2005 по 2020 год. После этого он ушёл с должности, но оставался исполнительным председателем компании. В ноябре 2022 года Айгер вновь стал главой, заключив длительный контракт. Именно во время его руководства Disney приобрела крупные компании, такие как Pixar, Marvel, Lucasfilm и 20th Century Fox.