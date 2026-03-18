Объявлены даты выхода лент «Лило и Стич 2» и «Суперсемейка 3»

Новый генеральный директор Disney Джош Д'Амаро официально раскрыл даты выхода крупных проектов компании. Речь идёт об анимационной ленте «Суперсемейка 3» и фильме «Лило и Стич 2».

Так, премьера продолжения ремейка «Лило и Стич» с живыми актёрами назначена на 26 мая 2028 года. «Суперсемейку 3» выпустят меньше чем через месяц — 16 июня того же года. Сюжет предстоящих картин пока неизвестен.

Первая часть «Суперсемейки» вышла в 2004 году, а сиквел появился на экранах в 2018-м. Оба мультфильма собрали в мировом прокате более $ 1,87 млрд. Премьера ремейка «Лило и Стич» состоялась в 2025 году — картина заработала по всему миру свыше $ 1 млрд.