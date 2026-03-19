Вышел эпичный трейлер «Дюны 3» Дени Вильнева

Эпический научно-фантастический фильм Дени Вильнева "Дюна 3" (Dune: Part Three) по культовой серии романов Фрэнка Герберта получил долгожданный трейлер.

В заключительной картине трилогии зрители увидят Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) после его победы над Харконненами и восхождения на императорский трон. Приняв роль мессии фременов, герой развязывает масштабную войну.

К своим ролям вернулись Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа, Флоренс Пью, Джош Бролин, Аня Тейлор-Джой и другие.

Среди новичков значатся Накоа-Вулф Момоа, Ида Брук и Роберт Паттинсон, получивший роль Скайтейла - одного из самых неоднозначных персонажей "Дюны". "Вы не можете точно сказать, на чьей он стороне, но именно это и делает его довольно интересным", - рассказал актер во время презентации трейлера.

Вместе с Вильневым над сценарием картины трудился Брайан К. Вон, вместе с Фионой Стейплс подаривший миру серию графических романов "Сага" - своеобразный микс "Звездных войн" и "Игры престолов" (18+).

Первая "Дюна" выходила в 2021 году, продолжение последовало три года спустя. Мировой прокат принес франшизе 1,1 миллиарда долларов. Оба фильма удостоились в общей сложности восьми премий "Оскар".

Премьера третьей части запланирована на 18 декабря 2026 года.