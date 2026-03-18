Портал Rotten Tomatoes подвел итоги прошедшего наградного сезона

Портал о кино Rotten Tomatoes подвел итоги прошедшего наградного сезона, финальным аккордом которого стало вручение премии Американской киноакадемии «Оскар». Лидером по числу наград оказался фильм «Грешники» Райана Куглера, получивший в общей сложности 310 призов. Его главный конкурент – «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона – удостоился 249 наград.

В десятку также вошли «K-Pop-охотницы на демонов» (73), «Франкенштейн» (66), «Гамлет» (54), «Сентиментальная ценность» (47), «Орудия» (44), «Идеальная соседка» (38), «Аватар: Огонь и пепел» (35) и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (34).