Опубликованы первые кадры из «Дикой лошади» Мартина Макдоны

Журнал Vanity Fair поделился первыми кадрами из «Дикой лошади» — нового фильма Мартина Макдоны, режиссёра «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина». Премьера чёрной комедии в мировом прокате состоится 6 ноября.

Будущая лента расскажет историю двух агентов ЦРУ, действующих в 1970-х годах в Чили. Их задача — устроить свержение местного президента Сальвадора Альенде. Съёмки ленты прошли на Острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.

© Кадр из фильма

Главные роли в фильме сыграли Джон Малкович («Подмена»), Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Стив Бушеми («Бешеные псы»). и другие актёры.