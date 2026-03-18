Netflix раскрыл актерский состав сериала «Скуби-Ду»

Онлайн-кинотеатр Netflix раскрыл актёрский состав сериала «Скуби-Ду». Полноценное производство картины стартует в ближайшее время.

Так, Дафну в сериале сыграет Макенна Грейс («Охотники за привидениями»), Максвелл Дженкинс («Ричер») сыграет Фреда, роль Шегги досталась Тэннеру Хейгену («Больница Питт»), а Велму воплотит Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей 2»). Кто озвучит самого пса Скуби, неизвестно.

Сценарий сериала с живыми актёрами уже готов — его написали Скотт Розенберг («Веном») и Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя» с Меган Фокс). Известно, что сюжет адаптирует оригинальную историю персонажей и расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его команде.