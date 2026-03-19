Мультсериал «Дарт Мол: Повелитель теней» получил полноценный трейлер

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал полноформатный трейлер анимационного сериала "Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней" (Star Wars: Maul - Shadow Lord).

Действие шоу разворачивается после событий мультсериала "Войны клонов" (Star Wars: The Clone Wars). В центре истории - бывший ситх Мол, решивший возродить криминальный синдикат "Багровый рассвет".

Главного героя вновь озвучил Сэм Уитвер. Сценаристы - Дэйв Филони ("Мандалорец"), Мэтт Мичноветц ("Бракованная партия") и сам Джордж Лукас.

Проект стартует на платформе 6 апреля. Первый сезон состоит из 10 серий, которые будут выходить до 4 мая.