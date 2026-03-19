«Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в российский прокат

В России покажут 4K-версию знаменитого детективного триллера Фрэнсиса Форда Копполы "Разговор" (The Conversation), отреставрированного к 50-летнему юбилею картины.

Показы стартуют 14 мая, ленту можно будет посмотреть в дубляже и в оригинале с русскими субтитрами.

Лейтмотивом картины является тематика паранойи, царившей в США в годы Уотергейтского скандала. Главный герой - эксперт по прослушивающим устройствам (Джин Хэкмен), записав по заказу крупного бизнесмена беседу некой парочки, нарушает свое главное правило - не совать нос в дела заказчика - и пытается предотвратить ужасное преступление.

Роли в фильме исполнили Джон Казале, Харрисон Форд и Роберт Дюваль.

Мировая премьера "Разговора" состоялась на Каннском кинофестивале в 1974 году, где он получил "Золотую пальмовую ветвь".

Картина также была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм года", однако постановщик проиграл самому себе, получив эту награду за вторую часть "Крестного отца".

В 1995 году лента была включена в Национальный реестр фильмов США.