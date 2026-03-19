Комедия «Исход» с Киану Ривзом получила первый трейлер

В Сети появился первый трейлер черной комедии Джоны Хилла "Исход" (или "Последствия", Outcome), главную роль в которой исполнил Киану Ривз.

© Российская Газета

Картина расскажет историю любимчика американской публики - известного голливудского актера Рифа Хоука, который пытается найти шантажиста, угрожающего ему публикацией скандального видео.

Герой решает встретиться со всеми, кого он мог обидеть, и помириться с ними, чтобы таким образом спасти карьеру.

Роли в фильме исполнили Кэмерон Диас, Мэтт Бомер, Мартин Скорсезе, а также сам Хилл.

Премьера ленты назначена на 10 апреля.