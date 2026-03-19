Когда выйдут «Приключения Клиффа Бутта» с Брэдом Питтом

По данным источников Deadline, фильм «Приключения Клиффа Бутта», спин-офф «Однажды в… Голливуде», выйдет на Netflix в августе. Точную дату пока не говорят, но это должны сделать уже скоро.

К главной роли вернулся Брэд Питт, а режиссёром выступил Дэвид Финчер. Сценарий к проекту написал сам Квентин Тарантино, но снимать его лично постановщик отказался.

Сюжет спин-оффа расскажет о дальнейшей судьбе каскадёра Клиффа Бута, к роли которого вернётся Брэд Питт. Журналисты также сообщают, что Леонардо Ди Каприо предлагали камео в роли Рика Далтона — но пока неизвестно, присоединится ли он к актёрскому составу.