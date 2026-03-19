Молодым кинематографистам рассказали, как заработать на ностальгии

Югра упрямо доказывает миру, что она способна добывать не только углеводородное сырье (на долю округа приходится пять процентов мировой нефти и 40 российской), но и почти четверть века - сырье для фильмотворчества. На днях в Ханты-Мансийске завершился XXIV Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня". У него достаточно продолжительное "эхо", культурное и экономическое: отечественные новинки, представленные там, рано или поздно пробьются к большому зрителю, а поднятые на деловых сессиях темы помогут создателям лент определить векторы будущего успеха.

Одно из подсвеченных экспертами направлений - как во времена финансовой турбулентности заработать на ностальгии.

- Мы живем в эпоху невероятных технологий, но при этом постоянно обращаемся к прошлому. Кино о былом - самый надежный актив в мире высоких рисков, драйвер производства, технология продаж: продюсеры вкладывают деньги не в кота в мешке, а в некую знакомую многим вселенную. Узнаваемость и эмоция - вот на чем строится экономика ностальгии, - объясняет гендиректор компаний "Руки Вверх Продакшн" и "Руки Вверх Интертеймент" Вадим Бакунев. - Зрители постарше не обязательно пойдут в кино на звезду, но определенно - на любимый саундтрек или какие-то отзывающиеся в памяти декорации и детали - зернистую пленку, пейджер, прическу или одежду.

Но, продолжает эксперт, кино про 1990-е невообразимо сильно влечет и совсем юных. Появился даже термин "анемойя" - ностальгия по прошлому, в котором ты не жил. Молодые люди не просто увлеченно смотрят фильмы о времени, когда взрослели их родители, - они сами их создают. Для сегодняшних двадцатилетних 90-е не эпоха криминала и нестабильности, а мир яркой эстетики, фэнтези, в котором они могут спокойно воспринимать новые истории. Получается, что такие проекты собирают у экранов несколько поколений, и этим надо пользоваться, чтобы закрепиться на творческом рынке.

Исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев смотрит на ситуацию и с финансовой стороны: у дебютного кино зачастую нет экономики, а значит, тема ностальгии, коль скоро она востребована у зрителя, может поддержать молодых творцов. Ведь без дебютов в кинематографе нельзя - откуда еще брать молодую кровь и свежие идеи? Генеральный продюсер киностудии Bosfor Pictures Иван Яковенко развивает мысль: нужно находить и другие возможности поддерживать молодежь - конкурсами, фестивалями, грантами, курсами.

- В стране выходит огромное количество новых фильмов, и качественных среди них немало. Но дебюты - это история не про деньги, а про мечту или внезапный успех. Он реален, если есть драматургия, энергетика, понимание, как все будет выглядеть на экране, - заявил кинокритик и продюсер Лев Карахан.

Что же сделать, чтобы о проекте заговорили? Первый фактор, объясняет Бакунев, реализовавший немало успешных проектов для разных телеканалов и онлайн-платформ, - тема, которая объединит людей, второй - узнаваемый и желательно полюбившийся актер. При этом не надо показывать 90-е глянцевыми - они такими не были. Нужно отражать детали, не копировать прошлое, а искать в нем ответы на сегодняшние вопросы, разбираться, как те события влияют на настоящее.

Тюменцы Максим Габула и Мария Миць, которые единственные из сибиряков попали в финал конкурса "Фильм-в-работе" фестиваля "Дух огня" (там разыгрывались суммы на завершение проектов), на свой страх и риск обратились к чуть более далекому прошлому. Их игровой сериал с архивной видеохроникой "Северный край" многосмысловой: взросление парня, который не видел дальше своего носа, укрепление связей между поколениями, любовь и, наконец, нефтегазовое освоение Тюменского Севера.

- Наш проект - про бережное сохранение истории. Начинали в 2024 году, когда взаимодействовать с коммерческими партнерами, в основном добывающими компаниями, было проще. Сейчас у страны задачи поважнее. Но работу нужно завершить - ее ждут на стриминговом сервисе. Наш сериал попадает в оптику духовно-нравственных ценностей: он не про непонятную идеологию и не про трагедию, а про красивую природу, сильных, самоотверженных людей, которые в минус 50 градусов бурили вечную мерзлоту в поисках нефти и газа для страны, - рассказала молодой режиссер.

Кстати, Бакунев предполагает, что уже в обозримом будущем возникнет запрос на фильмы про "нулевые" - подросла и стала платежеспособной главная зрительская сила, которой интересно будет наблюдать за собой на экране.

Прямая речь

Руслан Кухарук, губернатор Югры: