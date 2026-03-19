Начались съемки продолжения детектива «Красный шелк»

Кинокомпания Nota Bene Film Group дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution объявили о начале съёмок детективного фильма «Чёрный шёлк». Это продолжение знаменитой ленты «Красный шёлк».

События развернутся в Шанхае 1930-х годов — городе, где роскошь соседствует с риском, яркие неоновые огни мерцают над опасными тёмными переулками, а китайские пагоды скрывают в себе тайны. Именно сюда везут загадочный груз под кодовым названием «Чёрный шёлк».

К основным ролям в проекте вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Кроме того, к команде присоединятся Максим Матвеев и Александар Радойичич.

Картина выйдет в российский прокат 31 марта 2027 года.