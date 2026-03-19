В кинотеатрах России вышел фильм «Доктор Гаф»

Сегодня в кинотеатрах России стартовали показы фильма «Доктор Гаф» в стиле комедии «Доктор Дулиттл». Ленту уже можно посмотреть во всех городах страны.

Сюжет фильма рассказывает о 12-летней Марине, которая сбегает из дома, чтобы найти способ вылечить свою собаку Тайю. На пути ей встречается Доктор Гаф – нелюдимый ветеринар с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью её похищают вместе с другими собаками – обитателями приюта доктора.

Главные роли в ленте сыграли Сергей Гармаш («Чебурашка»), Алиса Руденко («Сокровища гномов»), Ирина Розанова («Плакса») и другие актёры. Режиссёром выступит Михаил Расходников («Шеф»).