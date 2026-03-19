Алексей Воронков сообщил, что зарубежные фильмы появятся в российском прокате только после 10 мая. В праздничные дни кинотеатры будут показывать отечественные картины, в том числе премьеру военной драмы «Литвяк», приуроченную ко Дню Победы.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков спрогнозировал, когда на российские экраны начнут выходить зарубежные кинопремьеры. По его словам, массовый прокат голливудских и европейских фильмов стартует только после майских праздников, а период с 1 по 10 мая будет полностью посвящён отечественному кино.

В беседе с ТАСС эксперт пояснил, что такая практика стала традиционной и приурочена ко Дню Победы. В прошлом году в эти дни с успехом прошёл фильм «В списках не значился», собравший более 600 миллионов рублей. В этом году эстафету примет военная драма «Литвяк», премьера которой назначена на 30 апреля.

Из зарубежных новинок в мае зрители смогут увидеть лишь новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» (18+), но и он выйдет уже после окончания праздничной декады. Таким образом, майские каникулы в кинопрокате будут полностью российскими.

Одним из последних голливудских хитов в российском прокате стал триллер «Горничная» с Сидни Суини.

Ранее эксперты отмечали, что дальнейшая цензура кинопроката в России не спасет от засилия плохих фильмов.