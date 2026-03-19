Начались съемки исторической мелодрамы «История его служанки»

Онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о старте производства сериала «История его служанки». Съёмки исторической мелодрамы займут несколько месяцев, после чего он выйдет на стриминге.

Действие сериала развернётся в Москве начала XIX века. В мир высшего света после войны возвращается молодой граф Николай Шереметьев – завидный холостяк и наследник огромного состояния. Его возвращение мгновенно взбудораживает светские круги: матери и их дочери начинают настоящую охоту за завидным женихом. Однако сам Николай оказывается в сложной ситуации. По завещанию матери он должен жениться в течение года – иначе лишится наследства.

Тем временем семья Авериных оказывается на грани разорения: глава семьи проигрывает имение в карты графу Шереметьеву. Чтобы спасти родных, их дочь Анна решается на отчаянный шаг и лично отправляется к графу, надеясь уговорить его простить долг. Но Николай Шереметьев предлагает ей необычную сделку: долг будет прощён, если Анна проведёт год в его усадьбе в качестве служанки.

Главные роли в проекте сыграют Матвей Лыков («Майор Гром: Игра»), Милана Бру («Я делаю шаг»), Екатерина Гусева («Анна Каренина. Мюзикл»), Виктор Васильев («Олень») и другие актёры. Режиссёрами выступят Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак и Илья Максимов.