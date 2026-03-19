Комедийный сериал «Дерзость» стартует в России 14 апреля

14 апреля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» стартует сериал «Дерзость». Комедийное шоу выйдет в России спустя два дня после премьеры на американском канале AMC.

Проект расскажет о главе IT-компании Дункане Парке и его психологе. Они сталкиваются с большим кризисом из-за утечки данных. Теперь героям предстоит наладить общий язык с богачом Карлом Бардольфом, чтобы сохранить свой бизнес в Кремневой дoлине.

Главную роль исполнил звезда «Мальчишника в Вегасе» Зак Галифианакис. В сериале также снялись Билли Магнуссен («Лило и Стич»), Люси Панч («Золушка»), Саймон Хелберг («Теория большого взрыва») и другие актёры. Сценаристом проекта выступил Джонатан Глэтцер — он писал сюжет к некоторым сериям шоу «Лучше звоните Солу» и «Наследники».