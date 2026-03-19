Авторы рассказали о предстоящем триквеле мультфильма «Человек-паук: За пределами Вселенной»

Издание Variety взяло интервью у авторов мультфильма «Человек-паук: За пределами Вселенной» Фила Лорда и Кристофера Миллера. Они рассказали о предстоящем триквеле анимационной серии.

По словам сценаристов, они всё ещё планируют выпустить ленту в 2027 году. Лорд и Миллер также отметили, что «За пределами Вселенной» станет самой трогательной и эмоциональной частью франшизы.

Всё идёт по графику. Это будет красиво и трогательно. Я бы сказал, что «За пределами Вселенной» будут самой эмоциональной частью из трёх.

Премьера «Человека-паука: За пределами Вселенной» состоится 18 июня 2027 года. Проект станет большим финалом трилогии, который рассказывает о приключениях Майлза Моралеса, сталкивающегося с последствиями своих действий во множестве мультивселенных. Изначально лента должна была выйти весной 2024 года, но из-за величины проекта пришлось перенести её.