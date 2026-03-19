Костомаров рассказал о деталях биографического фильма

Кинокомпания братьев Андреасян начала в Сочи съемки биографической ленты «Костомаров» о фигуристе Романе Костомарове. Олимпийский чемпион рассказал в интервью НСН о работе над картиной, её главном посыле и выборе актеров.

«Мы уже были в Красной Поляне на первых съёмках, познакомились со всей съемочной группой, с ребятами. Было интересно посмотреть на это со стороны. Идею фильма предложил Сарик Андреасян примерно через год после моего выхода из больницы. Мы решили, что будет интересно рассказать такую спортивную, драматическую историю о любви, жизни и спорте. Наша картина основана на реальных событиях, мы рассказывали сценаристам нашу жизненную историю, а они уже писали. Это будет также рассказ о близких, жене, детях, родителях, о всех тех людях, которые переживали, которым я неравнодушен, которые вернули мне желание жить в сложной ситуации», - отметил спортсмен.

Фигурист также обозначил главную идею фильма.

«Для меня было важно, чтобы было отражено как все непросто дается в жизни, что карьера в спорте – это сложная штука, что никогда нельзя сдаваться, нужно идти до конца вперед. Также, что на спортивной карьере всё не заканчивается, а в самой жизни тоже много препятствий и трудностей, с которыми надо справляться, чтобы идти дальше. Стараться быть сильным человеком и примером не только для своих детей, но и для самого себя, а также многих людей, которые тоже попадают в трудные ситуации в жизни», - подчеркнул Костомаров.

Главную роль в фильме исполнит актер Кирилл Зайцев, известный по картинам «Движение вверх», «Финист. Первый богатырь» и «Серебряные коньки». Жену Романа Костомарова, Оксану Домнину, сыграет Анна Снаткина («Татьянин день» и «Два холма»).

«Я принимал участие в утверждении актёра на главную роль. Вариантов рассматривалось изначально достаточно, но хотелось найти человека, похожего на меня по харизме, поведению. Важно также, чтобы он умел стоять на коньках, чтобы это потом качественно выглядело, потому что много сцен в этом фильме связаны с фигурным катанием. Кирилл Зайцев как раз умеет кататься. Он участвовал в проекте «Ледниковый период» в паре с моей женой достаточно успешно», - пояснил собеседник НСН.

Роман Костомаров также выступает одним из продюсеров фильма. Как отметили в кинокомпании братьев Андреасян, выбор Сочи для старта съемок не был случайным, поскольку именно там фигурист вернулся на лед в августе 2023 года.

Фильм будет посвящен карьере фигуриста от начала пути в спорте, победы на Олимпийских играх в 2006 году в Турине в дуэте с Татьяной Навкой до проблем со здоровьем. В январе 2023 года Роман Костомаров заболел гриппом и занимался самолечением. Однако затем попал в реанимацию с пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Из-за осложнений и некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. После он начал учиться передвигаться на протезах. В августе 2023 года Костомаров впервые после ампутации вышел на лёд в шоу Ильи Авербуха. В декабре того же года провел первую полноценную тренировку на льду после ампутации, а затем выступил в юбилейном шоу Авербуха в номере своей жены — Оксаны Домниной.

Роман Костомаров - олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и победитель финала серии Гран-при.

Как отметила в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, выход на широкие экраны подобных фильмов, как художественных, так и документальных, даст многим пример воли к жизни.